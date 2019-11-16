شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه أزمة كبيرة بألمانيا بسبب خدمتها للدفع Apple Pay.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت ألمانيا تشريعات جديدة للتعامل مع غسيل الأموال، والتى تسبب مشاكل كبيرة لشركة أبل، إذ أقر البرلمان الألمانى مجموعة من الإجراءات الجديدة لجعل البلاد تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبى بشأن غسل الأموال، وتشمل هذه اللوائح مشغلى خدمات للنقود الإلكترونية، مما يؤثر على شركة أبل وخدمتها للدفع Apple pay.

تنص القاعدة الجديدة - التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فى أوائل العام المقبل إذا أقرها مجلس الشيوخ فى البرلمان على أن العملاق التكنولوجى يجب أن يفتح منصة Apple Play لمنافسيه فى ألمانيا.

وتدعى شركة أبل أن هذه الخطوة قد تكون ضارة بتجربة الدفع لدى المستخدمين وتهدد أمان وخصوصية البيانات المالية، ففى تصريح لـ Engadget موقع الأمريكى، قالت الشركة إنها فوجئت بهذه العملية التشريعية، وأنها "تؤمن بشدة بالمنافسة".

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كما تعتزم الشركة مكافحة الاقتراح وتقول: "نتطلع إلى المشاركة مع الحكومة الألمانية لمساعدتهم على فهم نهجنا التقنى فى Apple Pay وسنواصل العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبي."