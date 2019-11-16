صفقة اليوم.. احترف مجال إدارة الموارد البشرية مع خصم 98%

الحزمة الشاملة لاحتراف مجال إدارة الموارد البشرية The Ultimate Guide to Human Resources Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 283.

المدة: 16 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية العثور على أفضل المواهب التي تتناسب مع ثقافة شركتك، وإنشاء قوائم من المرشحين الذين يمكن أن تحتاج إليهم في أي وقت، بالإضافة لتعلم طرق بناء الثقة بين الأشخاص في بيئة مهنية، وتطوير مهارات الاتصال لإعطاء ردود فعل فعالة.

كما ستتعلم أفضل الإستراتيجيات المستخدمة من قبل الشركات الكبرى مثل: جوجل، ومايكروسوفت لإدارة أفضل المواهب، والاحتفاظ بهم لزيادة الإنتاجية، والمحافظة على نجاح الشركة.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير مهاراتك الإدارية، واكتشاف حلول قوية لتحديات الإدارة المشتركة، ودورة أخرى حول تعلم مهارات حل النزاعات والاستماع الفعال.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

ازدادت أهمية مجال إدارة الموارد البشرية بشكل كبير على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث تحول من مجرد وظيفة إدارية روتينية إلى لعب دور إستراتيجي أكثر شمولية في أكثر الشركات تقدمًا في العالم.

أصبحت إدارة الموارد البشرية مجالًا حيويًا للعمل ومفتاحًا لتحسين الأداء بالشركات، حيث تتيح استكشاف مجالات مشاركة الموظفين وتحفيزهم، وتحسين كفاءة عملية التوظيف، والتعلم والتطوير، وإدارة استحقاقات الموظفين، وضمان رضا الموظفين، وتنفيذ ثقافة الشركة، وتدريب الموظفين الجدد، والمساهمة في إنجاح خطة عمل الشركة.

سواء كنت تريد الحصول على وظيفة في مجال إدارة الموارد البشرية، أو محترفًا بالمجال أو رائد أعمال بارع، أو مديرًا تنفيذيًا ذو خبرة فإن هذه الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate Guide to Human Resources Bundle)، ستساعدك على تطوير مهاراتك القيادية والإدارية، والوصول إلى أقصى إمكاناتك لتقديم قيمة استثنائية لفريقك، أو شركتك، وذلك مع خصم يصل إلى 98%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، و283 درسًا، وما يصل إلى 16 ساعة من المحتوى لتغطي بذلك كافة المهارات التي تحتاج إليها لاحتراف مجال إدارة الموارد البشرية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية العثور على أفضل المواهب التي تتناسب مع ثقافة شركتك، وإنشاء قوائم من المرشحين الذين يمكن أن تحتاج إليهم في أي وقت، وكيفية بناء الثقة بين الأشخاص في بيئة مهنية، وتطوير مهارات الاتصال لإعطاء ردود فعل مناسبة.

كما ستتعلم أفضل الإستراتيجيات المستخدمة من قبل الشركات الكبرى مثل: جوجل، ومايكروسوفت لإدارة أفضل المواهب، والاحتفاظ بهم لزيادة الإنتاجية، والمحافظة على نجاح الشركة.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير مهاراتك الإدارية، واكتشاف حلول قوية لتحديات الإدارة المشتركة، ودورة أخرى حول تعلم مهارات حل النزاعات والاستماع الفعال، وتقنيات حل المشكلات، وكيفية التواصل والإقناع بفعالية في هذا العصر الرقمي، وكيفية تطوير إستراتيجية التوظيف الخاصة بك واستخدم المنصات عبر الإنترنت لرفع مستوى شركتك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: