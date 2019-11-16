كيف تستخدم آيباد كشاشة ثانية مع حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10؟

قدمت آبل هذا العام في نظام macOS Catalina ميزة جديدة مثيرة للإعجاب تُسمى Sidecar؛ تتيح لك استخدام جهاز (آيباد) iPad كشاشة ثانية، أو كشاشة عرض متطابقة مع جهاز ماك، وهو ما يساعدك على إنجاز العديد من المهام.

ولكن قبل تقديم آبل هذه الميزة بفترة طويلة كان تطبيق Duet Display المدفوع يوفر طريقة سهلة لاستخدام جهاز آيباد كشاشة ثانية لأجهزة ماك المحمولة أو المكتبية، وبالرغم من أن ميزة Sidecar جعلت تطبيق Duet Display غير ضروري إلى حد كبير لمالكي أجهزة ماك وآيباد، إلا أنه لا يزال مفيدًا للحصول على نفس الوظيفة من جهاز آيباد المقترن بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز.

تعمل ميزة Sidecar مع مجموعة طرز محددة من أجهزة ماك المحمولة، والمكتبية، وآيباد، في حين يعمل تطبيق Duet Display مع التالي:

أجهزة Mac التي تعمل بنظام التشغيل MacOS 10.9، أو أي إصدار أحدث.

أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 7 أو أي إصدار أحدث.

هواتف آيفون، وأجهزة آيباد التي تعمل بنظام التشغيل iOS 10، أو أي إصدار أحدث.

أجهزة أندرويد، و(كروم بوك) Chromebook التي تعمل بنظام التشغيل Android 7.1، أو أي إصدار أحدث.

نعم هذا صحيح؛ إذا كان لديك جهاز لوحي قديم يعمل بنظام أندرويد، فيمكنك استخدامه أيضًا كشاشة ثانية مع جهاز Mac الخاص بك، والتطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

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سنستعرض اليوم كيفية استخدام جهاز (آيباد برو) iPad Pro كشاشة ثانية مع حاسوب يعمل بنظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10 ولكن الخطوات هي نفسها تقريبًا مع أي جهازين.

إليك كيفية استخدام جهاز آيباد كشاشة ثانية من خلال تطبيق Duet Display:

في البداية يجب عليك شراء تطبيق Duet Display.

قم بتنزيل وتثبيت Duet Display لنظام التشغيل ويندوز، أو Mac.

ابدأ تشغيل تطبيق Duet Display على جهاز آيباد.

قم بتوصيل جهاز آيباد بالكمبيوتر عبر كبل USB.

1- شراء تطبيق Duet Display:

سعر تطبيق Duet Display هو 9.99 دولارًا فقط، تُدفع لمرة واحدة لامتلاك الإصدار الأساسي من التطبيق، كما يوجد إصداران آخران من التطبيق يعتمدان على الإشتراك داخل التطبيق هما: Duet Air الذي يوفر الاتصال اللاسلكي، وDuet Pro الذي يتيح الاتصال اللاسلكي مع إمكانية استخدام القلم الإلكتروني.

2- تنزيل وتثبيت التطبيق على نظام التشغيل ويندوز، أو Mac:

يمكنك تنزيل إصدار التطبيق المخصص لنظام التشغيل ويندوز، أو ماك مباشرةً من موقع Duet Display، ما عليك سوى النقر فوق الرابط لتنزيله، وتثبيت البرنامج كما تفعل مع أي برنامج آخر.

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3- ابدأ تشغيل تطبيق Duet Display على آيباد:

اضغط على تطبيق Duet Display على جهاز آيباد الخاص بك، حيث ستظهر لك هذه الشاشة:

4- قم بتوصيل جهاز آيباد بالكمبيوتر عبر USB:

الآن كل ما عليك فعله هو توصيل الجهاز اللوحي بالكمبيوتر عبر كبل USB. إذا طُلب منك “الوثوق” بالكمبيوتر فقم بذلك. بعد بضع ثوانٍ يجب أن يعرض آيباد إصدارًا ممتدًا من سطح المكتب لجهاز الكمبيوتر المتصل به.

كما ترى في الصورة التالية فإن شاشة آيباد يظهر عليها سطح المكتب لحاسوب ديل الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، ويظهر شريط المهام في كلاهما، مع إمكانية العمل باللمس أيضًا.

من خلال الضغط على أيقونة Duet Display، يمكنك الوصول إلى الإعدادات لضبطها حسبما تريد:



هنا يمكنك ضبط معدل الإطارات في الثانية، ودقة وجودة العرض كما ترغب، وقد تستفيد أجهزة آيباد ذات الشاشات الأكبر من الدقة الأعلى.

بالطبع تعتبر ميزة Sidecar إضافة مجانية رائعة لنظام التشغيل macOS، لكنها لا تزال غير مرنة أو متاحة لجميع طرز أجهزة آبل مثل Duet Display.