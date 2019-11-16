هواتف شاومي أعلى من 285 دولارًا ستدعم 5G العام المقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة شاومي (لي جون) في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي: إن الشركة تخطط لإطلاق أكثر من 10 هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في عام 2020. واليوم قال خلال كلمة له في قوانغتشو الصينية: إن جميع الهواتف التي يزيد سعرها عن 2000 يوان (نحو 285 دولارًا أمريكيًا) ستحصل على دعم شبكات الجيل الخامس.

وكان خطاب المدير التنفيذي جزءًا من المؤتمر السنوي لشركة China Mobile Global Partner Conference. وخلال الحدث، قال رئيس مجلس إدارة الشركة (يانج جيه): إن الخطط تهدف إلى إضافة 70 مليون مستخدم من الجيل الخامس في عام 2020، وتوسيع تطبيق الجيل الخامس إلى أكثر من 100 صناعة. وكان الضيف المهم الآخر للمؤتمر (هوارد ليانغ)، رئيس مجلس إدارة هواوي.

وحاليًا، لدى شركة شاومي بضعة هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهي: (مي ميكس 3 5جي) Mi Mix 3 5G، و(مي 9 برو 5جي) Mi 9 Pro 5G، و(مي ميكس ألفا) Mi Mix Alpha – الذي يعد إلى حد كبير مجرد نموذج أولي، وتشير التقارير إلى أن الشركة صنعت منه نحو 500 وحدة فقط.

يُشار إلى أن شركة شاومي تواجه منافسة شديدة في سوقها المحلي من شركة هواوي. وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أطلقت شاومي هاتف (مي 9 برو) Mi 9 Pro، وهو أول هاتف مزود بتقنية الجيل الخامس للسوق المحلي.

Advertisements

ووفقًا للي، فإن الطلب على الهاتف تجاوز توقعات الشركة وأدى إلى مشكلات في سلسلة التوريد، الأمر الذي شجع الشركة على إطلاق هواتف أخرى تدعم الجيل الخامس لفئات الهواتف المرتفعة، والمتوسطة، والمنخفضة السعر في العام المقبل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقال لي: “الناس في الصناعة يخشون من أن طرازات الجيل الرابع لن تُباع في العام المقبل، وهذه خطوة ليس أمامك من خيار إلا أن تخطوها”. وأضاف: “لذلك نأمل أن يتمكن المشغلون من تسريع توسعهم في محطات الجيل الخامس الأساسية”.