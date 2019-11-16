مايكروسوفت ستطلق خدمتها للألعاب xCloud في 2020

تخطط مايكروسوفت لإطلاق خدمتها للألعاب المسماة xCloud في عام 2020، وتنوي الشركة في العام القادم أيضًا توسيع مجال الخدمة لتشمل أجهزة حواسيب ويندوز 10.

ويقول فيل سبنسر Phil Spencer، رئيس ألعاب مايكروسوفت: أتوقع أن تكون الخدمة متاحة بشكل عام في عام 2020.

وتخطط مايكروسوفت لدمج Project xCloud مع Xbox Game Pass العام المقبل، مما يسمح للاعبين ببث الألعاب بشكل مباشر من السحابة.

وفي حين أن الشركة ملتزمة بعملية الإطلاق في العام المقبل، إلا أنها ما تزال غير مستعدة للحديث عن الأسعار أو تواريخ الإطلاق المحددة.

وتنوي مايكروسوفت جلب xCloud إلى أجهزة حواسيب ويندوز 10، ويبدو أن ألعاب الحاسب الشخصي يمكن بثها من خلال الخدمة في المستقبل.

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وبالرغم من أن عملاقة البرمجيات قد أوضحت أنها ستدعم أجهزة حواسيب ويندوز 10 العام المقبل، إلا أنه من المحتمل أن تظهر هذه الميزة في الأشهر القليلة المقبلة.

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ولا تدعم العديد من ألعاب منصة إكس بوكس Xbox لوحة المفاتيح والفأرة في الوقت الحالي، وهناك تحد يتمثل في إشراك المطورين، ووفقًا لمايكروسوفت، فإنه سيكون هناك المزيد من أنواع المحتوى.

ومع إطلاق xCloud في عام 2020 والتوسع خارج أندرويد، فإن دعم هواتف آيفون وحواسيب آيباد ما يزال غائبًا عن القائمة.

ويبدو أن الأمر على وشك التغيير، إذ لدى خدمة بث الألعاب نموذج أولي للتطبيق قيد التشغيل، وترغب الشركة في توفيره لنظام iOS في الوقت المناسب، وهي تعمل مع آبل على هذا الموضوع.

يذكر أن شركة جوجل تستعد الأسبوع المقبل لإطلاق خدمتها لبث الألعاب ستاديا Stadia دون أي دعم لنظام iOS، ومن المرجح أن معوقات الدعم الفوري لنظام iOS على كل من xCloud و Stadia يرتبط على الأرجح بسياسات متجر تطبيقات آبل.

وتواجه شركة آبل أسئلة متزايدة حول ممارساتها الاحتكارية المزعومة مع متجر تطبيقاتها آب ستور App Store، ويحقق الاتحاد الأوروبي في شكوى من خدمة سبوتيفاي بسبب مخاوف مماثلة.

وتوفر مايكروسوفت دعمًا لعدد من أجهزة التحكم على منصة xCloud بمعزل عن وحدة تحكمها اللاسلكية الخاصة بمنصة إكس بوكس ون، بحيث تخطط الشركة لتضمين دعم لوحدات التحكم DualShock 4 من سوني في xCloud في العام المقبل، إلى جانب أجهزة تحكم أخرى.