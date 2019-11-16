شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحظر تطبيقات السجائر الالكترونية من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن حظر التطبيقات المتعلقة بالسجائر الالكترونية من متجر التطبيقات الخاص بها، كما أزالت الـ١٤١ تطبيق الخاص بهذه المنتجات حتى الآن.

وتأتى هذه الخطوة وسط تقارير عن الآلاف من الأمراض المرتبطة بالسجائر الالكترونية، وتسببها بنحو 42 حالة وفاة، لكن لم يُسمح مطلقًا ببيع هذه المنتجات عبر متجر التطبيقات، إذ تعتبر التطبيقات المحظورة حديثًا مزيجًا من تطبيقات المتاجر والألعاب وتطبيقات الأجهزة المصاحبة التى تتيح للمستخدمين تنظيم أشياء مثل إضاءة وتدفئة السجائر الالكترونية.

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وقالت أبل فى بيان: "لقد قمنا بتحديث إرشادات مراجعة متجر التطبيقات الخاصة بنا لنعكس أن التطبيقات المشجعة أو التى تسهل استخدام هذه المنتجات غير مسموح بها، اعتبارا من اليوم، لم تعد هذه التطبيقات متاحة للتنزيل."

وقالت الشركة إن مستخدمى أجهزتها الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيقات سيتمكنون من الاستمرار فى استخدامها.