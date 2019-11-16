كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| موتورولا تكشف عن هاتف “Motorola Razr” في حلته الجديدة

متابعة-سنيار: أعلنت شركة موتورولا رسمياً عن إحياءها لشهر الهاتف الذي يتميز بشهرة كبيرة، ويتعلق الأمر بهاتف موتورولا RAZR الذكي.

يأتي الهاتف بإمكانيات عصرية وبنظام تشغيل اندرويد، والأبرز من ذلك بشاشة قابلة للطي للداخل تستبدل لوحة مفاتيح T9 الكلاسيكية التي كانت تقع في القسم السفلي من الهاتف في إصداره الكلاسيكي.

عندما بدأت شركات مثل سامسونج وهواوي وشاومي في تطوير هواتفها ذات الشاشات القابلة للطي، كان الهدف الرئيسي هو ابتكار هاتف بشاشة بقطر معتاد حالياً أي يزيد عن 6 بوصة ويمكن تحويلها إلى شاشة أكبر تصل إلى 8 بوصة في بعض الأحيان والهواتف، ولكن ما يسعى له هاتف Motorola Razr من شاشته القابلة للطي يختلف بعض الشيء عن هذه النظرية.

تصميم هاتف Motorola Razr يسعى لتوفير هاتف بشاشة اعتيادية يمكن طيها لتتحول إلى جهاز صغير يمكن وضعه في جيب المستخدم بسهولة فائقة دون أي يشغل حيز كبير كما هو الحال مع الهواتف المعتادة الحالية.

وكما هو متوقع من المعلومات التي تم تسريبها مؤخرا، فعند فتح الهاتف تحصل على شاشة pOLED بقطر 6.2 بوصة بمعدل الشاشات الطويلة 21:9 ويسمى هذا النوع من الشاشات باسم Cinemavision كما أطلقت عليه سوني عند تقديمها لهاتف Sony Xperia 1، اما دقة عرض الشاشة فتبلغ 2141 × 876 بيكسل وهي دقة منطقية نظراً لنحافة الشاشة في مقابل طولها.

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عند غلق الهاتف تظهر شاشة صغيرة كتلك التي كانت متوفرة في الإصدار الأصلي، ولكنها بالطبع تختلف من حيث إمكانياتها، فهي شاشة OLED أيضاً ولكن بقطر 2.7 بوصة وبدقة 800 × 600 بيكسل، ويمكن استخدامها في عدد من المهام دون الحاجة لفتح الهاتف، مثل تلقي أو إجراء المكالمات، التقاط صور السيلفي، التفعيل والتحكم في بعض الإعدادات الأساسية للهاتف وأيضاً تشغيل مساعد جوجل الذكي.

تدعي موتورولا أيضا أنه مقاوم للماء من خلال طلاء نانو داخلي ولديه شاشة أقوى، ومن المتوقع أيضا أن يكون أداء البطارية أقل من 2.510 مللي أمبير، وهي بطارية أصغر من سامسونج جالاكسي s10، وجوجل بكسل 4، وأحدث أجهزة iPhone.

على الرغم من كونه أكثر تكلفة بشكل كبير من الأجهزة الرئيسية الأخرى من أبل، فإن موتورولا RAZR الجديد سيكون أرخص هاتف قابل للطي عندما يدخل السوق، حيث سيكلف 1500 دولار وسيكون متاحا للطلب المسبق في ديسمبر.