كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “آبل” تطلق تطبيقاً لإشراك المستخدمين في الدراسات الطبية

متابعة-سنيار: أطلقت شركة “آبل”، يوم الخميس، تطبيقاً يتيح لمستخدمي أجهزتها التسجيل في ثلاث دراسات صحية، مما يسمح لهم بمشاركة البيانات المتعلقة بالصحة للاستعانة بها في الأبحاث الطبية، وتجري الدراسات بالاشتراك مع معاهد البحوث.

وأوضحت “آبل” أن مَن يحملون تطبيق الأبحاث سيكونون قادرين على المشاركة في دراسات عدة، إحداها عن صحة المرأة Apple Women’s Health Study، والقلب Apple Heart، والحركة Movement Study، والسمع Apple Hearing Study.

بعد التسجيل، يمكن للمشاركين أصحاب ساعة “آبل” الذكية Apple Watch وأجهزة “آيفون” iPhone المساهمة في بيانات مفيدة حول الحركة ومعدل ضربات القلب ومستويات الضوضاء أثناء الأنشطة اليومية، بدءاً بالمشي إلى حضور حفلة موسيقية.

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ويستطيع المشاركون التحكم في نوع البيانات التي يرغبون في مشاركتها مع كل دراسة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على جمع البيانات الصحية لمستخدميها.

وقد دخلت شركة “غوغل” قطاع اللياقة البدنية، باستحواذها على شركة “فيتبيت” Fitbit، مقابل 2.1 مليار دولار أميركي، ما سيشدد مستوى المنافسة مع شركتي “آبل” و”سامسونغ” في مجال الساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.