شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأرض تشهد ظاهرة فلكية تملأ السماء بالشهب غدا .. اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون هناك عدد أقل من النيازك المرئية في السماء مقارنة بالزخات السابقة بسبب تلوث الضوء الطبيعي أو فترة ما يقرب من اكتمال القمر.
من الأفضل مشاهدة العرض بعد منتصف الليل، وإذا كنت تريد تصويره، فإن ناسا توصي باستخدام عدسة واسعة الزاوية لرؤية أكبر قدر ممكن من السماء.
وتقول وكالة الفضاء إن أفضل طريقة لمشاهدة العرض هي العثور على منطقة بعيدة عن أضواء الشوارع، وارتداء ملابس دافئة والاستلقاء على قدميك نحو الشرق.
ويحدث دش ليونيد عندما تسقط النيازك، باتجاه الأرض بعد الانطلاق من المذنب تيمبل تاتل، والتى تحترق وتتبخر قبل أن تصل إلى سطح الأرض، مما يتسبب في سلسلة من الهواء الساخن الذي نراه كإطلاق نار.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الأرض تشهد ظاهرة فلكية تملأ السماء بالشهب غدا .. اعرف ايه هى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.