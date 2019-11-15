جوجل ترغب في البدء بتوفير الخدمات المالية لمستخدميها، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي، قامت الشركات التقنية الكبرى مثل آبل وجوجل بإطلاق الأجهزة والبرمجيات ذات الصلة بالتكنولوجيا، ولكن في الأونة الأخيرة، يبدو أن هذه الشركات بدأت في التحرك نحو الخدمات المالية. مع آبل، رأينا إطلاق خدمات مثل Apple Pay و Apple Card في وقت لاحق، ويبدو الأن أن شركة جوجل تريد القيام بخطوة مماثلة أيضًا.

ومع ذلك، بدلاً من تقديم بطاقة إئتمان خاصة بها، فإن ما تريد شركة جوجل القيام به هو أن تقدم لعملائها حسابات شخصية، وتحويل نفسها في الأساس إلى بنك مزيف من نوع ما. هذا المشروع يُدعى ” Cache “، وهو مشروع تخطط الشركة لإطلاقه في العام المقبل، حيث ستتعاون مع العديد من الأبناك والإتحادات الإئتمانية لإطلاق هذه الخدمة.

على عكس آبل التي تقوم بتقديم بطاقات Appe Card الإئتمانية الخاصة بها كمنتج من الشركة مدعوم من قبل المؤسسة المالية Goldman Sachs، سيكون نهج جوجل مختلفًا بعض الشيء. بدلاً من ذلك، ستضع الشركة شركائها الماليين في مقدمة ومحور الأمور. إنها طريقة مثيرة للإهتمام ولا تختلف تمامًا عن عادات جوجل.

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في السابق، حاولت جوجل التنافس مع شركات الإتصالات من خلال إطلاق خدمة Google Fi MVNO الخاصة بها التي كانت تعتمد على شبكات Sprint و T-Mobile. سيكون من المثير للإهتمام معرفة ما إذا كان العملاء سيتعاملون مع جوجل في خدمتها القادمة، لذلك يتعين علينا الإنتظار حتى العام 2020 لمعرفة ذلك.