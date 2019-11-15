حزمة آبل لخدماتها المدفوعة قد تصدر في العام المقبل، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة، سمعنا أن شركة آبل تخطط لإطلاق حزمة إشتراك موحدة ستتألف من خدمات آبل المختلفة، مما يجعل من السهل على العملاء الإشتراك في خدمات آبل المتعددة مع العلم بأن هذه العملية من شأنها أن تكون أرخص أيضًا.

الآن، وفقا لتقرير جديد صدر من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن هذه الحزمة الموحدة سيتم إطلاقها على الأرجح في العام 2020. ومن غير الواضح ما هي الخدمات التي ستتألف منها هذه الحزمة، ولكن نحن نعلم أن لدى شركة آبل العديد من الخدمات التي يمكن أن تقوم بتضمينها في هذه الحزمة، بما في ذلك +Apple News و +Apple TV و Apple Music و Apple Arcade و iCloud.

تردد سابقًا أن شركة آبل تجري حاليًا محادثات مع الشركات المتخصصة في صناعة الموسيقى لجعلها توافق على هذه الحزمة، ولكن آخر ما سمعناه هو أن هذه المحادثات كانت في مراحلها الأولية. في الواقع، من المنطقي أن تُطلق شركة آبل مثل هذه الحزمة، فهي ستساعد في تعزيز الخدمات التي قد لا تكون شائعة.

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بطبيعة الحال، لا يزال يتعين علينا رؤية كم ستكلف هذه الحزمة، ولكن من المفترض أن يتم تقديمها بسعر أرخص لإغراء العملاء بالتسجيل. يُرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، ولكن من الواضح أن آبل تمضي قدمًا إلى الأمام حيث تراهن على الإشتراكات، لذلك لا تتفاجأ في حالة إذا قررت شركة آبل إطلاق هذه الحزمة في النهاية.