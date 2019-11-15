جوجل تجلب ميزة الترجمة الصوتية لتطبيق Google Maps على منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد خدمة الخرائط Google Maps واحدة من أهم ممتلكات أي مسافر في بلد أجنبي، ولكن هذه الخدمة هي الآن على وشك أن تتحسن. قامت الشركة بإضافة ميزة جديدة للترجمة بجوار إسم المكان المقصود والتي ستخبرك بالإسم أو سرده لك بصوت مرتفع، مما يساعد السياح على الوصول إلى هناك بشكل أسهل من أي وقت مضى.

ستحتوي المعالم الأجنبية على أيقونة مكبر صوت صغيرة ستقرأ الموقع، وستوفر أيضًا زرًا للحصول على المزيد من الترجمات إذا كنت ترغب في مواصلة المحادثة مع السكان المحليين. من أجل العمل، يجب أولاً تحديث التطبيق ثم يجب أن يكون الموقع بلغة مختلفة عن اللغة التي تم ضبط هاتفك عليها.

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تكتشف تقنية تحويل النص إلى كلام تلقائيًا ما يجب ترجمته. للحصول على ترجمات إضافية، سيتم فتح تطبيق Google Translate على الفور، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون مثبتًا لديك، لأن شركة جوجل توقفت عن تثبيته على العديد من الهواتف التي تملك تطبيقات الخرائط الخاصة بها.

تدعم هذه الميزة الجديدة 50 لغة مختلفة وستكون متاحة على كل من منصتي الأندرويد و iOS.