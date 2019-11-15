تيك توك يختبر التجارة الاجتماعية

بدأت منصة تيك توك TikTok الصينية في المشاركة في التجارة الاجتماعية، وقال تطبيق الفيديوهات القصيرة: إنه بدأ في السماح لبعض المستخدمين بإضافة روابط إلى مواقع التجارة الإلكترونية أو أي وجهة أخرى لملفهم الشخصي، بالإضافة إلى منح المبدعين القدرة على إرسال مشاهديهم بسهولة إلى مواقع التسوق.

وتشكل التجارة الاجتماعية مجموعة فرعية من التجارة الإلكترونية تشمل المنصات الاجتماعية، والمواقع الداعمة للتفاعل الاجتماعي، ومساهمات المستخدم للمساعدة في شراء وبيع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وبشكل أكثر إيجازاً، فإنها تمثل استخدام الشبكة الاجتماعية في سياق معاملات التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الشركة المطورة للتطبيق بأن طرح هاتين الميزتين جزء من التجربة المعتادة لتحسين تجربة التطبيق للمستخدمين، وقال متحدث باسم ByteDance، إحدى أكثر الشركات الناشئة قيمةً في العالم والتي تمتلك TikTok أيضًا: إننا نجرب دائمًا طرقًا جديدة لتحسين تجربة التطبيق لمستخدمينا، ونركز في النهاية على طرق إلهام الإبداع وجلب الفرح وإضافة قيمة لمجتمعنا.

وتم اكتشاف هذه الميزات لأول مرة ومشاركتها من قبل فابيان بيرن Fabian Bern، مؤسس شركة Uplab الصينية الناشئة، موضحًا كيف كان من الممكن لأول مرة للمبدعين إعطاء مشاهديهم القدرة على زيارة موقع ويب تابع لجهة خارجية.

وأصبح تيك توك يسمح للمستخدمين بإضافة عنوان URL في ملفهم الشخصي، وكانت منصة إنستاجرام المملوكة لفيسبوك قد سمحت بهذه الميزة منذ فترة طويلة، ويستخدمها عدد كبير من الحسابات لعدة أسباب.

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وفي حين أن المؤثرين يوجهون معجبيهم عادة إلى متاجر البضائع، فإن بعض ناشري الأخبار يستخدمونها لدفع الناس إلى المقالات الإخبارية.

وقد يؤدي احتفاظ تيك توك، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم، بهذه الميزات إلى تعطيل ما يطلق عليه العديد من الشخصيات الصناعية “التجارة الاجتماعية”.

وقد جذبت شركات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في السنوات الأخيرة العملاء من خلال خدماتها الأساسية وأدخلت ميزات التسوق.

وأصبحت التجارة الاجتماعية في العديد من الأسواق، مثل الصين وجنوب شرق آسيا والهند، شائعة بشكل متزايد وبدأت تشكل تحديًا للاعبين الأساسيين في التجارة الإلكترونية التقليدية، مثل أمازون.

وبدأت الشركات العملاقة في رؤية فرصة في هذا الفضاء، إذ دعمت فيسبوك هذا العام Meesho، وهي شركة هندية للتجارة الاجتماعية تعمل على توصيل المشترين والبائعين على واتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، وتمكنهم من عرض وبيع سلعهم، وتعمل مع مجموعة من شركات الخدمات اللوجستية لخدمة طلباتهم.