تكنولوجيا: تحقيقات مكافحة الاحتكار مع جوجل تتوسع لتشمل محرك البحث ونظام أندرويد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المدعون العامون الخمسون الذين يحققون مع جوجل لتوسيع تحقيقهم فى مكافحة الاحتكار إلى ما هو أبعد من نشاط الإعلانات فى الشركة، والتركيز على أعمال البحث وأنظمة أندرويد، حسبما أكد أشخاص مطلعون على الأمر لـشبكة CNBC.
وسيقوم المدعون العامون - الذين يمثلون 48 ولاية، بكتابة مذكرات استدعاء لدعم التحقيقات، كما أعلن المدعى العام لولاية تكساس "كين باكستون" الذى يقود التحقيق خلال مؤتمر صحفى عقد فى سبتمبر، والذى أكد على هيمنة جوجل فى سوق الإعلانات واستخدام بيانات المستهلك.
ولكن فى اجتماع عُقد مؤخراً بين عدد من المدعين العامين المشاركين فى التحقيق، أعرب باكستون عن دعمه لتوسيع نطاق التحقيق فى أنشطة بحث جوجل ونظام أندرويد، وقال إن الدول الأخرى ستجرى تحقيقات بشأن محرك البحث وأندرويد بشكل منفصل.
وقال الأشخاص المطلعون على هذا الأمر إن التطور فى التحقيقات يسلط الضوء على الكيفية التى تنوى بها الولايات ومحاموها العامون على نطاق واسع فحص شركات التكنولوجيا.
جدير بالذكر تبلغ القيمة السوقية لألفابيت الشركة الأم لجوجل أكثر من 900 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة فى العالم.
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