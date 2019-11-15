افضل اجهزة اللابتوب من شركة Dell مع مميزات و عيوب و مواصفات كل جهاز

Dell شركة شهيرة في كل ما يخص اجهزة اللابتوب و في كل الفئات سواء كانت في الفئة الإقتصادية و المتوسطة. او في فئة الألعاب القوية. على مدار الزمن اكتسبت الشركة شهرة واسعة بسبب اجهزتها الممتازة و الجيدة. في هذا الموضوع سنذكر افضل اجهزة اللابتوب من الشركة. مميزات كل جهاز و عيوبه و السعر. فتابع معنا قراءة الموضوع اذا اردت شراء جهاز جديد

7390 Dell XPS 13

اعتبر هذا افضل جهاز في هذه القائمة من حيث التكامل في المواصفات و السعر. بداية من الشاشة التي بحجم 13.3 بوصة بدون حواف جانبية و علوية تقريباً. لا يوجد غير الحافة السفلية للشاشة فقط. شاشة صغيرة بالنسبة للبعض لكن يمكنك ان تحصل عليها بجودة 4K. و هي تعمل باللمس. شاشة هائلة. بالإضافة لوجود كاميرا بالأشعة تحت الحمراء لحماية الجهاز بحماية Windows Hello. مع مواصفات جيدة نسبياً. من الجيل العاشر من معالجات U من Intel و ذاكرة وصول عشوائي تصل الى 16GB و مساحة 1TB من نوع SSD يمكنك زيادتها كما تحب

المزايا

اللون الذهبي و الأبيض من الجهاز مميز جداً

اداء عال بعض الشئ مع عمر بطارية ممتاز

الشاشة بجودة 4K و تعمل باللمس

دعم Windows Hello

وجود مدخل UBS C Thunderbolt 3

العيوب

بالرغم من تكامل المواصفات مع السعر الا ان سعره مرتفع بعض الشئ

للشراء

Dell Alienware m15

تريد جهازاً للألعاب؟. هذا اختيار مثالي. بأحدث التقنيات من شركتي Intel و Nvidia تأتي اجهزة Alienware كإختيار مثالي للألعاب في كل وقت. الجهاز يأتي بشاشة تصل جودتها الى 4K. بحجم 15.6 بوصة بالطبع. مع كارت شاشة هائل من Nvidia هو RTX 2080 بسعة 8GB من الـVRAM و ذاكرة وصول عشوائي تصل الى 16GB. و بالطبع يمكنك تخصيص المساحة كما تحب. مع معالجات الجيل التاسع من Intel

المميزات

اداء عال جداً

خفيف الوزن و نحيف بعض الشئ

بطارية بعمر ممتاز

كارت شاشة ممتاز للألعاب

العيوب

سعره مرتفع بعض الشئ

ليس اقوى اجهزة Dell

الشراء

3195 Dell Inspiron 11 2-in-1

يعد هذا افضل خياراتك لتوفير المال. لأنه رخيص جداً. حيث انه مقارنة بأي جهاز لابتوب في هذه القائمة. او في بعض الأسواق هذا الجهاز سعره متدني بعض الشئ. طبيعي لأن مواصفاته ليست بالمواصفات القوية. بداية من شاشة بحجم 11.6 بوصة بدقة 1366×768. تعمل باللمس. و معالج AMD A9-9420e. مع ذاكرة وصول عشوائي 8GB. و مساحة تخزين من نوع HDD بسعة 500GB. لكن يمكن ان نقول عنه قيمة جيدة بسبب انه جهاز لابتوب و تابلت في نفس الوقت. فهذه اضافة جيدة له

المميزات

قيمة جيدة مقابل السعر

عمر بطارية ممتاز

متانة عالية جداً

جهاز لابتوب و تابلت في نفس الوقت

العيوب

وزنه ثقيل بعض الشئ

الأداء ليس من مميزاته

الشراء

7590 Dell XPS 15

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هذا الجهاز مناسب جداً لمحبي مشاهدة المحتوى المتنوع. ذلك يرجع بشكل اساسي الى شاشته بحجم 15.6 بوصة. بدقة 4K التي تعمل باللمس. مناسبة لعرض اي محتوى على الشاشة. و لكن لا ننسى وجود الجيل التاسع من معالجات HK القوية من Intel. و ذاكرة وصول عشوائي تصل الى 32GB. و ذاكرة تخزين تخصصها بحريتك من نوع SSD. و كارت شاشة GTX-1650TI. اي انه ليس مجرد جهاز عرض محتوى بل هو جهاز اداء عال كذلك. و من تجارب المستخدمين فهو يحمل بطارية مثالية كذلك

المميزات

اداء قوي جداً

دعم Windows Hello

عمر بطارية ممتاز

شاشة بجودة عالية

تصميم مثالي

العيوب

السعر مرتفع بعض الشئ

الشراء

Dell XPS 13 2-in-1 7390

هذا يعد افضل جهاز لابتوب متحول في هذه القائمة. معنى لابتوب متحول اي انه جهاز لوحي و جهاز كمبيوتر في نفس الوقت. هو جهاز بتصميم جيد جداً. و بمعالجات الجيل العاشر من Intel. مع شاشة رائعة بحجم 13 بوصة. تدعم الـHDR. و بنسبة ابعاد 16:10. الشاشة ممتازة مع اداء قوي جداً بعض الشئ. و عن تجربة المستخدمين فعمر البطارية لهذا الجهاز ممتاز. لكنه يعاني امام المنافسين من الشركات الأخرى. هذا جهاز رائع من Dell. و لكنه ليس افضل لابتوب متحول في السوق عموماً.

المميزات

الشاشة الداعمة للـHDR بالكامل

الصوت و الأداء الصوت ممتاز

بطارية ممتازة جداً

التصميم مثالي

العيوب

لوحة المفاتيح ليست جيدة جداً

القلم الخاص به يباع منفصلاً

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Dell Precision 15 5530

هذا الجهاز في الشكل و المنظر العام مشابه بشكل كبير لجهاز XPS 15. نفس الشاشة بجودة 4K التي تعمل باللمس. لوحة المفاتيح المريحة جداً. و الـTouchpad الجيدة. لكن الفارق الأصلي هو بالداخل. الأداء الممتاز لهذا الجهاز يجعله من افضل الأجهزة اداء. بداية من معالجات الجيل الثامن من Intel بسرعة تصل الى 2.9GHz. مع ذاكرة وصول عشوائي 32GB. و كارت شاشة من Nvidia هو Quadro P2000 بسعة 4GB. هذا الجهاز له اداء رائع جداً

المميزات

اداء ممتاز

شاشة جيدة جداً

تصميم صلب و جيد

العيوب

غال الثمن

مكان الكاميرا ليس جيداً

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Dell Latitude 2-in-1 7390

هذا الجهاز مثالي للأعمال. اذا اردت جهاز لعملك و يحتوي على حماية عالية و قابلية للإستخدام في اي عمل فهذا مناسب. بالطبع هذا لابتوب و تابلت في نفس الوقت. بشاشة بحجم 13.3 بوصة و بدقة 1080p. مع الجيل الثامن من معالجات U من شركة Intel. و ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16GB. و تخزين من نوع SSD بسعة 1TB. تركيبة مثالية للأعمال المختلفة بشكل عام. و لكن هناك شئ مختلف بينه و بين اي جهاز. زر الـPower في الجانب و هو مكان غريب بعض الشئ لدى العديد من المستخدمين

المزايا

بطارية تصمد ليوم كامل

اداء جيد جداً

تخزين سريع من نوع SSD

شاشة جيدة

العيوب

السعر يرتفع بسرعة

الـTouchPad يمكن ان تكون افضل

زر الطاقة في موضع غير مثالي

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