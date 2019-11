إنستاجرام ستختبر إخفاء عدد الإعجابات في المنشورات على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان هناك سبب يجعل الناس يفعلون أشياء سخيفة على وسائل التواصل الإجتماعي، فذلك بسبب الإعجابات، والتي بطريقة ما تؤكد صحة ما فعلوه. ومع ذلك، كما سمعت على الأرجح، فقد بدأت إنستاجرام تناقش فكرة إخفاء الإعجابات على منصتها، حيث قامت في الأساس بإخفاء عدد الإعجابات التي تحصل عليها المنشورات.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

