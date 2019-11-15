إنستاجرام ستختبر إخفاء عدد الإعجابات في المنشورات على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان هناك سبب يجعل الناس يفعلون أشياء سخيفة على وسائل التواصل الإجتماعي، فذلك بسبب الإعجابات، والتي بطريقة ما تؤكد صحة ما فعلوه. ومع ذلك، كما سمعت على الأرجح، فقد بدأت إنستاجرام تناقش فكرة إخفاء الإعجابات على منصتها، حيث قامت في الأساس بإخفاء عدد الإعجابات التي تحصل عليها المنشورات.

الآن في

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 Advertisements — Instagram (@instagram) November 14, 2019

على شبكة تويتر، أعلنت إنستاجرام أنها ستختبر هذا الأمر على نطاق أوسع، فهي ستختبر إخفاء الإعجابات على الصعيد العالمي. في السابق، تم إختبار الميزة في أسواق محددة، ولكن يبدو الآن أن إنستاجرام ستختبرها على نطاق أوسع بكثير. إنه تغيير مثير للجدل، ولكن إنستاجرام تدعي أن التعليقات التي تلقتها في الأسواق حيث إختبرت هذا التغيير كانت إيجابية.

ووفقا لإنستاجرام، فقد صرحت بالقول : ” بينما كانت ردود الفعل من الإختبارات الأولية في أستراليا والبرازيل وكندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا إيجابية، فهذا التغيير أساسي في إنستاجرام، ولذا فإننا نواصل إختباراتنا لمعرفة المزيد “، وأضافت الشركة : ” بالإضافة إلى ذلك، فنحن نفهم أن عدد الإعجابات مهم لكثير من المبدعين، ونحن نفكر بإستمرار في طريقة لإيصال قيمة المبدعين لشركائهم “.

كما قلنا، إنه تغيير مثير للجدل ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيكون له تأثير سلبي على منشئي المحتوى أم لا، ولكن إذا كنت تستخدم إنستاجرام ولم تعد ترى عدد الإعجابات على المنشورات، فإعلم أنك جزء من الإختبارات.