Xiaomi تسجل براءة إختراع جديدة لهاتف ذكي صدفي قابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بتسجيل براء إختراع جديدة لدى مكتب الملكية الفكرية في الصين تكشف عن خطط الشركة المحتملة لإنشاء هاتف ذكي صدفي قابل للطي. على الرغم من أنه لم يتم نشر صور براءة الإختراع هذه في الموقع الرسمي لمكتب الملكية الفكرية في الصين حتى الآن، إلا أنه تم إرسال براءة الإختراع هذه في الأصل في شهر أغسطس من العام 2018.

التصميم مختلف تمامًا عن الهاتف Motorola Razr. تُظهر براءة إختراع Xiaomi جهازًا يفتح من هيئة مربعة إلى هيئة طويلة الأبعاد. في الحالة التي يكون فيها الجهاز مفتوحًا يحصل على شاشة مستطيلة صغيرة وكاميرتين في الخارج. الواجهة الداخلية تضم إطار علوي بارز وكاميرا أمامية.

لا يُعد تقديم براءة الإختراع مساويًا لمنتج فعلي، ولكن يُظهر إهتمام الشركة بصنع منتج مماثل على الأقل.

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لقد ألهمت الهواتف الذكية القابلة للطي الشركات المصنعة لإنشاء تصاميم جديدة تمامًا. أحدث ضجة في عالم الهواتف القابلة للطي أحدثها الهاتف Motorola Razr 2019 الذي أعلنت عنه شركة موتورولا يوم أمس، وهو الهاتف الذي يستلهم تصميمه من الهاتف الصدفي الأسطوري Motorola Razr V3 الذي تم إطلاقه في العام 2004.

لدى شركة Xiaomi هاتف آخر قابل للطي قيد التطوير حاليًا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكننا لم نسمع بعد عن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف.