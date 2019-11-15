تكنولوجيا: بلومبرج: أبل تخطط لدمج العديد من خدماتها المدفوعة لزيادة المشتركين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن شركة أبل تخطط لدمج العديد من خدماتها الجديدة معًا فى محاولة لزيادة المشتركين.
واستشهد التقرير بمصادر مطلعة على وضع شركة أبل، والتى أكدت أن الشركة الأمريكية قد تجمع بين خدمة الاشتراك فى الأخبار و News+، وخدمة البث التلفزيونى والأفلام والبرامج الوثائقية الجديدة من Apple TV+ و أبل Music باشتراك شهرى واحد.
ويمكن أن تصبح هذه الحزمة متاحة فى أقرب وقت العام المقبل، كما يقال إن الأدلة على وجود حزمة خدمات محتملة قد تم إدراجها فى الصفقات بين أبل وناشرى الصحف والمجلات التى تشارك فى خدمة News +.
على الرغم من أن الانتقال إلى الخدمات المجمعة قد يساعد فى زيادة حصة أبل من المشتركين، إلا أنه ليس من الواضح ما هو التأثير الذى ستحدثه فى النهاية على المشاركين.
جدير بالذكر بدأت أبل فى التركيز على الخدمات كوسيلة للحفاظ على النمو مع استمرار انخفاض بيع الهواتف.
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