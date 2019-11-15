شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس ويكيبيديا يكشف عن شبكة اجتماعية بديلة لفيس بوك وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جيمى ويلز، أحد مؤسسى ويكيبيديا، عن شبكة اجتماعية أفضل بديلة لتويتر وفيس بوك، والتى أطلق عليها اسم WT: Social، مؤكدا أنها غير مرتبطة ماليا بويكيبديا، ولكنها تعمل على نموذج أعمال مماثل وهو التبرعات، وليس الإعلانات.

ووفقا لموقع Thenextweb الهولندى، تم إطلاق الشبكة الاجتماعية الشهر الماضى، وتقترب حاليًا من 50000 مستخدم، إذ تعمل الشركة على الوصول ببطء؛ فعند التسجيل تجد قائمة انتظار طويل، لكن بإمكانك دفع 13 دولارات شهريًا أو 100 دولار سنويًا للوصول على الفور.



شبكة ويكيبيديا الجديدة

وقال ويلز فى تعليقات لصحيفة فاينانشيال تايمز: "نموذج الأعمال لشركات التواصل الاجتماعى، من الإعلانات الخالصة يمثل مشكلة، واتضح أن الفائز الكبير هو المحتوى ذو الجودة المنخفضة".

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وتعد واجهة شبكة التواصل الاجتماعى بسيطة إلى حد ما فى الوقت الحالى، حيث تحتوى على موجز بسيط يتألف من قصص إخبارية وتعليقات أسفلها، وتشكل الأخبار جزءا كبيرا من الشبكة؛ إذ تعد جزءا من مشروع ويلز السابق "ويكى تريبون" الذى سعى إلى أن يكون موقعًا إخباريًا عالميًا يتكون من صحفيين محترفين ومساهمين مواطنين، ويعمل على مكافحة الأخبار المزيفة، مع التركيز على التغطية المستندة إلى الأدلة، كما تبرز كل قصة منشورة على الشبكة من أين تأتى المقالة، وكذلك المصادر والمراجع.