فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في شهر مارس الماضي، ولكن كان علينا الإنتظار حتى شهر أكتوبر ليصل إلى مرحلة عرضه للبيع. في اليوم 23 من شهر أكتوبر الماضي، كان هذا الهاتف معروضًا للطلب المسبق في الصين، واليوم تم عرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع.
حسنًا، يبدو أن شركة Huawei فشلت في توقع مقدار الطلب على هاتفها الذكي القابل للطي الأول، لأن جميع الوحدات نفدت في غضون دقائق. الشيء الإيجابي هو أنه سيتم عرض الدفعة الثانية من هذا الهاتف القابل للطي للبيع في اليوم 22 نوفمبر. وفي حالة إذا تصادف أنك في الصين الآن وترغب في شراء هذا الهاتف، فليكن في علمك أنه سيُكلفك ما يُعادل 2400 دولار أمريكي.
عمومًا، في حالة إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد من التفاصيل حول الهاتف Huawei Mate X، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Huawei Mate X يُعرض أخيرًا للبيع، وينفد في غضون دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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