Huawei تحدد موعد قدوم جهازها اللوحي الرائد Huawei MatePad Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لجأ الرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Richard Yu إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo ليعلن أن الشركة ستكشف النقاب عن منتجات جديدة من سلسلة Huawei Mate Series في حدث خاص سيتم عقده بالعاصمة الصينية شنغهاي يوم 25 نوفمبر.

لم يكشف السيد Richard Yu عن هوية هذه المنتجات بالضبط، ولكن من المحتمل جدًا أن يكون أحدها هو الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro الذي سمعنا عنه منذ الشهر الماضي. وجدير بالذكر أن شركة Huawei لم تكشف لنا رسميًا عن أي تفاصيل حول Huawei MatePad Pro حتى الآن، ولكن بفضل الصور المسربة التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، نحن نعلم أنه سيضم شاشة مزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية وتمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة.

سيدعم هذا الجهاز اللوحي أيضًا القلم الإلكتروني ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، كما أنه سيحتوي على كاميرا مُزدوجة في الخلف جنبًا إلى جنب مع فلاش LED. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يأتي هذا الجهاز اللوحي كذلك مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، وسيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي.

حصل هذا الجهاز اللوحي مؤخرًا على شهادة CCC الصينية، وهي الشهادة التي أكدت لنا بأن هذا الجهاز اللوحي سيدعم الشحن السريع بقوة 40W. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك إحتمال أن تعلن شركة Huawei عن النسخة العادية من Huawei MatePad Pro ستحمل ببساطة إسم Huawei MatePad يوم 25 نوفمبر، ولكن سيتعين علينا إنتظار مزيد من المعلومات للتأكد من كل شيء.