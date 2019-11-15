تكنولوجيا: فيديو .. أبليكشنز على الآيفون هتندم لو مستخدمتهاش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، فهناك عدد كبير من التطبيقات التى توفرها أبل بشكل مسبق على هاتفك، ووفقا للتقارير هناك عدد كبير من مستخدمي الايفون الذين لم يجربوا أغلب تلك التطبيقات ويقومون بالتخلص منها دون معرفة أهميتها.
ولذلك قمنا بتجربة أغلب تلك التطبيقات ورصدنا أفضلها مثل تطبيق podcast و iTunes U و health app، وإذا كنت تريد معرفة المزيد عن تطبيقات الآيفون المتاحة بشكل افتراضى على هاتفك تابع حلقة جديدة من برنامج دوت تك.
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