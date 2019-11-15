شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يعلن إخفاء أعداد "اللايك" من منشورات المستخدمين بكل دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر تطبيق إنستجرام توسيع تجربته الخاصة بإخفاء عدد "اللايك" من حسابات المستخدمين إلى كل دول العالم، بعد تنفيذ التجربة فى وقت سابق الأسبوع الماضى بالولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أوضح إنستجرام أن التغيير الجديد سيصل تدريجيا، ولن يتمكن المستخدمون الذين تم اختيارهم فى الاختبار من رؤية عدد مرات الإعجاب فى منشور معين.

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صرح إنستجرام فى تغريدة: "بدءًا من اليوم، نحن بصدد توسيع نطاق اختبارنا على مستوى العالم، وإذا كنت في الاختبار، فلن ترى العدد الإجمالي لللايك والمشاهدات على الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على النيوزفيد ما لم تكن خاصة بك".

في أبريل ، قام انستجرام بتجربة اختبار مماثل في كندا، واليابان، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرازيل ، وأستراليا، ونيوزيلندا، حيث أصبح بإمكان المستخدمون الاطلاع على قائمة "اللايك" على منشوراتهم الخاصة، ولكن ليس تلك الخاصة بالآخرين.

وقال التطبيق إن هذا التغيير جزء من جهد لجعل المستخدمين يشعرون بسعادة على الإنترنت وسط مخاوف من أن وسائل التواصل الاجتماعى يمكن أن تسهم في تدني احترام الذات ومشاعر عدم الملاءمة لدى الشباب.