شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الصيف سيصبح أكثر سخونة وجفافًا خلال السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار تعرض المنازل فى المملكة المتحدة للفيضانات والأمطار الغزيرة، تزعم دراسة جديدة أنه قد يكون هناك هطول أمطار غزيرة فى المستقبل.

كان فريق من جامعة بليموث يبحث فى الأرشيف، ووجد أن بريطانيا تزداد رطوبة كل عام، وخاصة فى المناطق المرتفعة، ودرسوا حالة الطقس بمنطقة دارتمور على مدى 150 عامًا الماضية، وتوقعوا حدوث المزيد من سقوط الأمطار أكثر مما تتنبأ به توقعات المناخ فى مكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

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وقال مكتب الأرصاد الجوية إن نماذجهم تتنبأ بالظواهر المتطرفة فى بعض المناطق، ويؤكدون أنه رغم أن الصيف سيكون أكثر جفافًا وسخونة، كما سيكون هناك هطول أمطار معزولة أكثر كثافة يمكن أن تؤدى إلى فيضانات أكثر انتظامًا.

تستخدم أداة التوقعات المناخية فى مكتب الأرصاد الجوية أحدث بيانات علوم المناخ لتحليل أنماط الطقس، ثم تقدم تنبؤات حول كيفية تغير المناخ خلال القرن الحادى والعشرين.وتتنبأ نماذجهم بأن الصيف سيصبح أكثر سخونة وجفافًا، وسيصبح الشتاء أكثر دفئًا ورطوبة مما هو عليه حاليًا.

ركز فريق بليموث دراستهم على المناطق المرتفعة من دارتمو، لكنهم يقولون إن النتائج ذات صلة أيضًا بمناطق أخرى، خاصة فوق المناطق الساحلية فى المرتفعات.