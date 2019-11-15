آبل تطلق تطبيقًا يتيح التسجيل في الدراسات الصحية

أطلقت شركة آبل اليوم الخميس تطبيقًا جديدًا يتيح لمستخدمي أجهزتها الاشتراك في ثلاث دراسات صحية، مما يسمح لهم بمشاركة البيانات المتعلقة بالصحة من أجل الأبحاث الطبية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن الدراسات الثلاث تُجرى بالشراكة مع معاهد البحوث، بما في ذلك (كلية هارفارد تي.إتش. تشان للصحة العامة) Harvard T.H. Chan School of Public Health، و(المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية) National Institute of Environmental Health Sciences.

وأوضحت آبل أنه يمكن للمستخدمين الذين ينزلون التطبيق البحثي Apple Research التسجيل في العديد من الدراسات، بما في ذلك: دراسة صحة المرأة، ودراسة الحركة والقلب، ودراسة السمع، وهي دراسات ثلاث تابعة لشركة آبل.

وبعد التسجيل، يمكن للمشاركين الذين يستخدمون ساعة (آبل ووتش)، وهواتف آيفون المساهمة ببيانات مفيدة عن الحركة، ومعدل ضربات القلب، ومستويات الضوضاء التي تُلتقط أثناء الأنشطة اليومية، وذلك خلال المشي، أو حضور حفلة موسيقية. وأكدت آبل أنه يمكن للمستخدمين التحكم بنوع البيانات التي يرغبون في مشاركتها مع كل دراسة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى شركات التقنية الكبرى جاهدًا إلى تعزيز حضورها في مجال جمع البيانات المتعلقة بالصحة لمستخدميها. وهو ما شجع شركة جوجل على الاستحواذ على شركة (فيتبيت) Fitbit في وقت سابق من الشهر الحالي مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي، وذلك في مسعى منها لدخول قطاع الأجهزة القابلة للارتداء الذي يعني الكثير من بيانات الصحة، خاصةً أن هناك كثير من المستخدمين يستفيدون من أجهزة (فيتبيت) لمراقبة صحتهم.

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وأعلنت شركة جوجل قبل يومين عن شراكة مع (أسنشن) Ascension – ثاني أكبر نظام صحي في الولايات المتحدة – في صفقة تمنحها إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الصحية الشخصية التي يمكن استخدامها لتطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لمقدمي الخدمات الطبية.