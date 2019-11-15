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أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية تتمتع بانتشار كبير خلال الفترة الأخيرة، بفضل ما تقدمه من ميزات مثل: صغر الحجم، وعدم وجود أسلاك تتعامل معها، ودعم تقنيات عزل الضوضاء، كما تتنافس العديد من الشركات لتطوير سماعاتها ودعمها بميزات فريدة، ولكن هناك ميزة واحدة يجب أن تظل في أعلى القائمة وهي: عمر البطارية الطويل.

فيما يلي أبرز 5 سماعات أذن لاسلكية تتمتع بأطول عمر للبطارية:

1- سماعات OnePlus Bullets Wireless 2:

عمر البطارية: 14 ساعات من التشغيل المتواصل.

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إذا كنت تبحث عن سماعات أذن لاسلكية ذات عمر بطارية طويل، فسماعات OnePlus Bullets Wireless 2 يصل عمر بطاريتها إلى 14 ساعة من التشغيل المتواصل، كما تدعم تقنية ون بلس للشحن السريع Warp Charge والتي توفر لك نحو 10 ساعات من وقت التشغيل بعد شحنها لمدة 10دقائق فقط.

تتميز هذه السماعات بأنها وحدة واحدة، حيث يتم ربطها بحزام خلف الرقبة، مع وجود أزرار للتحكم في مستوى الصوت والوصول إلى مزايا أخرى، بالإضافة إلى اتصال طرفي السماعة ببعضهما مغناطيسيًا، وعندما يلتصق الطرفان معًا تتوقف السماعة عن التشغيل تلقائيًا، وهي طريقة رائعة لضمان عدم تشغيل البطارية عن طريق الخطأ.

تتمتع هذه السماعات بجودة صوت ممتازة بفضل دعم تقنية aptX HD من كوالكوم، كما تدعم اتصال البلوتوث 5.0، ما يضمن اتصالاً لاسلكياً عالي الجودة مع الأجهزة المُتوافقة. كما تتوافر بسعر 129 دولارًا فقط.

2- سماعات Versafit Wireless:

عمر البطارية: 13 ساعات من التشغيل المتواصل.

تعتبر سماعات Versafit اللاسلكية خيارًا مثاليًا للعدائين، وراكبي الدراجات، حيث تأتي بتصميم أنيق، كما أنها خفيفة الوزن، مع عمر بطارية طويل يدوم لمدة 13 ساعة، والأهم من ذلك أنها تتميز بوجود أطراف ناعمة من السيليكون المطاط المضاد للعرق الذي يتسبب في تلف السماعات بسرعة.

كما تعتبر أيضًا مثالية للنوم، ويمكن وضعها أسفل قبعة لأنها نحيفة ومستوية، لذلك فهي مريحة في كل الأحوال، ولن تتسبب في أي ضغط على أذنيك، بخلاف سماعات الأذن الأخرى التي يمكن أن تكون مؤلمة في هذه الأوضاع.

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تلتف سماعات Versafit بشكل آمن فوق أذنيك بواسطة خطاطيف أذن سلكية قابلة للتعديل بشكل مرن جدًا، كما تتضمن ميكروفون مدمج، وثلاثة أزرار للتحكم عن بُعد، مما يتيح لك الرد على المكالمات الهاتفية، وضبط عناصر تحكم معينة، مثل: التشغيل والإيقاف المؤقت، وتشغيل المسار التالي في قوائم التشغيل الخاصة بك، وضبط مستوى صوت الموسيقى دون لمس هاتفك. كما أنها تتوافق مع نظامي التشغيل (أندرويد)، و(آي أو إس) iOS.

عادةً ما يصل سعر سماعة Versafit إلى 149.99 دولارًا، ولكن يمكنك الحصول عليها مقابل 99 دولارًا فقط من هنا، وذلك لفترة محدودة.

3- سماعات JLab Audio Epic Executive:

عمر البطارية: 10 ساعات من التشغيل المتواصل.

تتميز سماعات JLab Audio Epic Executive بتصميم أنيق، وتقنية إلغاء الضوضاء (ANC)، ومقاومة المياه وفقُا لمعيار IP54، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 10 ساعات.

أهم ما يميز هذه السماعات أنها مزودة بمحول منفذ السماعات التقليدي بحجم 3.5 مم، لذلك حتى إذا نفذت بطاريتها فستظل هناك طريقة لتوصيلها بهاتفك، والاستماع إلى ما تريد.

مثل سماعات ون بلس تأتي هذه السماعات بحزام خلف الرقبة، ولكنها تدعم اتصال بلوتوث 4.1 الذي يتراوح مداه حتى 30 قدمًا. وتتوافر بسعر 99 دولارًا.

4- سماعات Powerbeats Pro:

عمر البطارية: 9 ساعات من التشغيل المتواصل.

تضم سماعات Powerbeats Pro، العديد من التقنيات نفسها التي قدمتها آبل مؤخرًا مع الإصدار الجديد من سماعات AirPods، بما في ذلك: وظيفة المساعد الصوتي (سيري) Siri دون استخدام اليدين، ومعالج Apple H1 الجديد الذي يوفر اتصالًا محسنًا ووقت اتصال أسرع.

تأتي هذه السماعات بتصميم أنيق، وبشكل يشابه سماعات Powerbeats السلكية، فكل سماعة تحتوي على مشبك أذن مضمن، مع أدوات التحكم في الصوت والمسار، وعزل الضوضاء الخارجية، بالإضافة إلى أنها تدعم ميزة مقاومة الماء والعرق وفقًا لمعيار IPX4، ما يجعلها مثالية لممارسة التمرينات الطويلة.

تحتوي السماعات على حساسات ضوئية يمكنها تشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا عند وضع سماعات الأذن، أو إزالتها من الأذن، كما تأتي مع علبة سوداء اللون تستخدم منفذ Lightning لإعادة الشحن.

سماعات Powerbeats Pro اللاسلكية ليست مضغوطة مثل سماعات AirPods، ولكنها توفر صوتًا أفضل، وعمرًا أطول للبطارية، حيث يمكن أن تستمر في العمل لمدة 9 ساعات على شحنة واحدة مقابل 5 ساعات فقط في سماعات AirPods. كل هذه الميزات تبرر لها السعر المرتفع حيث تتوافر بسعر 250 دولارًا.

5- سماعات Senso Bluetooth Wireless:

عمر البطارية: 8 ساعات من التشغيل المتواصل.

تتميز سماعات Senso Bluetooth Wireless بجودة الصوت المتميزة، وتقنية منع الضوضاء، وجودة الاتصال المستقرة، ودعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX7، وبطارية تدوم حتى 8 ساعات، وكل ذلك بسعر 25 دولارًا فقط.

تدعم هذه السماعات اتصال بلوتوث 4.1 الذي يتراوح مداه حتى 30 قدمًا. وتتميز بأنها قابلة للتعديل ومصممة هندسيًا من أطراف من السيليكون المرن لضمان بقائها ثابتة أثناء الحركة.