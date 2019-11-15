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أعلنت شركة فيفو اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأنيق (فيفو إس5) vivo S5 الذي يمتاز بتصميم جديد لنظام الكاميرات الخلفية، بالإضافة إلى أنه يقدم كاميرا أمامية داخل الشاشة، وليس ضمن نتوء.
وينتمي هاتف (فيفو إس5) الجديد إلى فئة الهواتف المتوسطة، خاصةً فيما يتعلق بالمعالج، إذ يحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 712) من كوالكوم، ولكن ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.
ويقدم الهاتف – الذي يعمل بواجهة المستخدم Funtouch 9.2 القائمة على الإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل – شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تمتاز بأنه تضم تحتها حساس البصمة.
ويمتلك الهاتف أربع كاميرات خلفية ضمن نظام على شكل مُعين، الأولى بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية التي ضمن الشاشة فهي بدقة 32 ميجابكسل.
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وتعتزم فيفو طرح هاتفها الجديد (فيفو إس5) بثلاثة ألوان: تدرجين للأزرق، والأسود، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,100 ميلي أمبير/ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط.
ويتوفر الهاتف بسعر يعادل 385 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 430 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت. هذا؛ وسوف يبدأ توفر الهاتف في الصين اعتبارًا من 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ولا معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.
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فيفو تعلن رسميًا عن هاتفها الأنيق vivo S5
فيفو تعلن رسميًا عن هاتفها الأنيق vivo S5
فيفو تعلن رسميًا عن هاتفها الأنيق vivo S5
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