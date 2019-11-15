جوجل ستاديا ستفتقر لمجموعة كاملة من الميزات عند الإطلاق

تستعد شركة جوجل بتاريخ 19 نوفمبر لإطلاق خدمتها السحابية للألعاب المسماة جوجل ستاديا Google Stadia، وبالرغم من أن عملية الإطلاق تبعد أقل من أسبوع، لكنها تبدو أقرب إلى اختبار تجريبي مبكر لإطلاق منصة الألعاب كخدمة.

ووفقًا لمطوري جوجل، فإن الخدمة ستفتقر إلى بعض الميزات الرئيسية في يوم الإطلاق، على أن يجري طرح هذه الميزات بمجرد مرور أسبوع على الإطلاق.

ولن يتمكن اللاعبون من الوصول إلى نظام الإنجازات عند الإطلاق، وذلك بالرغم من أن الخدمة ستحتفظ بالإنجازات وتعترف بها عندما يتم إطلاق النظام بعد فترة وجيزة من تاريخ إصدار ستاديا.

كما لن تدعم خدمة ألعاب جوجل السحابية الجديدة ميزة المشاركة العائلية، وبالرغم من إمكانية إدارة الآباء لتجربة الأطفال في ستاديا من خلال المراقبة الأبوية عبر Family Link، لكن لا يمكنهم مشاركة الألعاب.

وقال المطورون: إنها ميزة المشاركة العائلية تتمتع بأولوية عالية، ومن المفترض إطلاقها في أوائل عام 2020.

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وأوضحت المعلومات أن الخدمة لن تدعم أيضًا أجهزة Chromecast التي لا تأتي مع حزمة ستاديا عند الإطلاق، ويستخدم جهاز Chromecast لبث الألعاب على شاشات الداعمة لدقة 4K.

ويعد جهاز Chromecast Ultra الذي يأتي مع إصدار Stadia Founder بمثابة جهاز كروم كاست Chromecast الوحيد المتوافق مع ستاديا عند الإطلاق، وقال المطورون: إن جوجل ستحدث أجهزة Chromecast Ultra الحالية بشكل هوائي بعد وقت قصير من إطلاق الخدمة.

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وأشارت جوجل إلى أن أسلوبها في إطلاق خدمة ستاديا يشبه كيفية إدخالها تحديثات محرك البحث ويوتيوب والخدمات الأخرى، بحيث تبدأ بشكل تدريجي مع تحسين مستمر على أساس ملاحظات المستخدم.

ولن تكون هناك ألعاب داعمة لميزة Stream Connect عند الإطلاق، وهي طريقة ستاديا لدعم تجارب الألعاب متعددة اللاعبين، على أن يجري إطلاق أول لعبة داعمة لهذه الميزة قبل عام 2020.

هذا ومن المفترض إطلاق الألعاب التي تدعم State Share و Crowd Play – وهي ميزات أخرى متعددة اللاعبين – في العام المقبل، كما ستتاح ميزة Buddy Pass، والتي تسمح للاعبين بإهداء ستاديا لشخص آخر لفترة محدودة، بعد أسبوعين من حصول المستخدم على الحزمة الخاصة به.

وأعلن المطورون أيضًا عن شيء جديد، وهو أحد ملحقات Google Pixel و Stadia المصمم لتركيب هاتف على وحدة تحكم ستاديا.

وقالت جوجل: لقد صممنا ملحقًا خاصًا لوحدة تحكم Pixel و Stadia يسمى Claw، على أن يتم بيعه حصريًا عبر Gstore، وسيكون متاح للشراء في الأسابيع القادمة.

كما ذكرت الشركة أن مستخدمي ستاديا يمكنهم استخدام بطاقات هدايا Google Play وبطاقات الائتمان لشراء الألعاب من خلال تطبيق Stadia على أندرويد.

يذكر أن جوجل قد أعلنت هذا الأسبوع عن 12 لعبة ستكون متاحة عند إطلاق الخدمة، ومن المتوقع أن يتم إصدار 14 لعبة إضافية بحلول نهاية عام 2019.