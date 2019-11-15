إنستاجرام توسع اختبار إخفاء عدد الإعجابات للجميع

بدأت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام توسعة اختبار ميزتها الجديدة الخاصة بإخفاء عدد الإعجابات لتشمل مستخدميها في جميع أنحاء العالم، بعد أن بدأت حديثًا اختبارها مع بعض المستخدمين في الولايات المتحدة.

وقال موقع (تك كرنتش) TechCrunch إنه علم من إنستاجرام أن ميزة الإعجابات أصبحت متاحة لدى عدد من مستخدمي الخدمة في جميع أنحاء العالم، وهي تأتي في مسعى من إنستاجرام للتقليل من الشعور بالمنافسة على الخدمة، نظرًا لأن المستخدمين لن يقارنوا عدد الإعجابات الخاصة بالأصدقاء الأكثر شهرةً، أو صناع المحتوى، الذين قد يشجعهم هذا على نشر ما هو أصل، بدلًا من محاولة رفع الإعجابات ليراها الجميع.

وبدأت إنستاجرام اختبار ميزة إخفاء عدد الإعجابات في شهر نيسان/أبريل الماضي في كندا، ثم أضافت دولًا أخرى في شهر تموز/يوليو الماضي، بما في ذلك: إيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والبرازيل، وأستراليا، ونيوزيلندا. وكانت فيسبوك – الشركة المالكة لإنستاجرام – قد بدأت إخفاء عدد الإعجابات أيضًا في أستراليا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت إنستاجرام الأسبوع الماضي: إنها ستوسع الاختبار ليشمل بعض مستخدميها في الولايات المتحدة. ووفقًا للشركة، فإن ردود الفعل على الميزة الجديدة إيجابية، لذا يبدو أنها قررت توسعتها لتشمل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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ونقل موقع (تك كرنتش) عن المتحدث باسم إنستاجرام قوله إن الشركة تسعى من خلال هذه الميزة إلى أن يكون تطبيقها مكانًا يشعر الناس فيه بالراحة للتعبير عن أنفسهم، ويمكنهم التركيز على الصور ومقاطع الفيديو التي يشاركونها بدلًا من عدد الإعجابات التي يحصلون عليها. ولا يزال بإمكان المستخدمين رؤية من الذي أعجب بمشاركاتهم من خلال النقر على قائمة المعجبين، ولكنهم لن يروا العدد الكلي للإعجابات في أي مكان، وسيتعين عليهم عدها بأنفسهم لمعرفة العدد.

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ومع ذلك، يثير التوسع مخاوف من أن الاختبار قد يؤذي المؤثرين ومنشئي المحتوى، خاصةً بعد أن وجدت دراسة أجرتها HypeAuditor أن العديد منهم من مستويات مختلفة من الشعبية خسروا 3% إلى 15% من إعجاباتهم في البلدان التي أخفت فيها إنستاجرام عدد الإعجابات.