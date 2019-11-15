آبل تخطط لاشتراك موحد يجمع الأخبار والتلفزيون والموسيقى

أفادت وكالة بلومبرج اليوم الخميس نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة آبل قد تطلق خدمة اشتراك مجمعة لجميع خدماتها الترفيهية بحلول عام 2020، بحيث تجمع الحزمة بين خدمة الأخبار +Apple News والتلفزيون +Apple TV والموسيقى Apple Music في خدمة اشتراك واحدة مدفوعة.

ويبدو أن آبل قد ألمحت إلى هذه الخطوة في صفقاتها مع ناشري أخبار خدمة +Apple News، حيث تضمن العقد شرطًا مخصصًا للحزم المستقبلية مع خدمات أخرى، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

ويمكن أن يساعد تقديم مجموعة من خدمات الاشتراك في تقليل المخاوف من ركود سوق الهواتف الذكية بالنسبة لشركة كوبرتينو، إذ مع تباطؤ مبيعات هواتف آيفون، فقد حث المستثمرون شركة آبل على اعتماد نموذج اشتراك لتحويل إيراداتها بعيدًا عن مبيعات المعاملات والاتجاه نحو الإيرادات المتكررة.

وتركز استراتيجية مبيعات المعاملات على تحقيق مبيعات سريعة دون محاولة متعمدة لتشكيل علاقة طويلة الأجل مع العملاء.

وأصبحت الخدمات نقطة تركيز كبيرة لشركة آبل في السنوات الأخيرة، حيث تعتمد عليها لتعويض الإيرادات التي ستخسرها مع تباطؤ مبيعات آيفون، وقد يمنح الاشتراك الموحد معجبي الشركة القدرة على الوصول إلى جميع الخدمات الثلاث بسعر مخفض.

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ويمكن أن تتجاوز خطط الشركة المصنعة لهواتف آيفون مجرد تجميع اشتراكات الوسائط الرقمية، إذ أبدى تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، اهتمامًا بالاشتراك في آيفون في الماضي.

وقال كوك خلال مكالمة أرباح الشركة في الربع الرابع: إن المستهلكين ينظرون إلى آيفون بالفعل على أنه اشتراك، لأنهم اشتركوا في الترقيات.

وتظهر العروض الأخرى، مثل برنامج مبادلة آبل الخاص بهواتف آيفون والصفقة التي تمنح مستخدمي بطاقة آبل الائتمانية Apple Card إمكانية شراء هاتف آيفون ودفع ثمنه خلال مدة 24 شهرًا دون فائدة، أن الشركة تفكر أكثر فأكثر في اشتراك آيفون.

يذكر أن الحزمة الجديدة – في حال دخولها حيذ التنفيذ – تتشابه من حيث الأسلوب مع خدمة شركة أمازون Amazon Prime، والتي تقدم الأفلام والموسيقى والشحن المجاني مقابل رسم واحد.