هواوي تستعجل إطلاق HarmonyOS قبل منتصف العام المقبل

تأمل هواوي الصينية في أن يكون نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة المسمى HarmonyOS جاهزًا للعمل على الهواتف الذكية في غضون ستة إلى تسعة أشهر قادمة، وذلك وفقًا لتصريحات فنسنت بانج Vincent Pang، نائب الرئيس الأول ورئيس منطقه أوروبا الغربية في شركة هواوي.

هذا ومن المفترض أن تقرر العملاقة الصينية في مجال التكنولوجيا ما إذا كان يتعين عليها المضي قدمًا في جلب نظام التشغيل HarmonyOS إلى هواتفها الذكية في الفترة القادمة، حيث يظل محظورًا عليها العمل مع شركات أمريكية، مثل جوجل.

وقال بانج: لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، فقد فاتنا أحد هواتفنا الرائدة، في إشارة إلى هاتف Mate 30 الذكي الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يعمل على إصدار مفتوح المصدر من أندرويد، لكنه لا يتضمن أيًا من خدمات أو تطبيقات جوجل، بما في ذلك متجر جوجل بلاي Google Play.

ووضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة هواوي، ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم من حيث حصتها في السوق، على قائمة سوداء تجارية تمنعها من التعامل مع الشركات الأمريكية ما لم تحصل تلك الشركات على إذن حكومي.

ويعني هذا أن هواوي غير قادرة على العمل مع جوجل، المالكة لمنصة أندرويد المشغلة لغالبية الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، ويضع فقدان القدرة على استخدام أندرويد من جوجل هواتف هواوي في وضع غير مؤات في الأسواق خارج الصين.

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وتهيئ هواوي نظامها التشغيلي المسمى HarmonyOS، والذي كشفت عنه الشركة في شهر أغسطس، وتخطط لجعله أكثر من مجرد نظام تشغيل للهاتف الذكي يحل محل نظام أندرويد.

ووصفت الشركة نظامها التشغيلي على أنه منصة تشغل العديد من الأجهزة، بما في ذلك الساعات الذكية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وأجهزة التلفزيون، وأكثر من ذلك.

وقال بانغ: إن HarmonyOS ليس بديلًا لنظام أندرويد، بل إنه الجيل التالي من أندرويد، وكشفت الشركة حتى الآن عن أجهزة تلفزيون تعمل بنظام HarmonyOS، بما في ذلك Vision و Honor Vision و Honor Vision Pro.

وبالرغم من ذلك، فإن الشركة لم تصدر إعلانات محددة حول كيفية وموعد الظهور الدقيق للنظام التشغيلي على الهواتف الذكية، واكتفت بالقول: إنها تأمل أن تتمكن من العمل مع جوجل في المستقبل.

وأوضحت الشركة الصينية سابقًا أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تتمكن من تطوير بديل حقيقي لنظام أندرويد، كما قال بانج في شهر أغسطس: إن الشركة لم يكن لديها خطط لتطوير هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS في ذلك الوقت، مضيفًا أن ذلك قد يتغير إذا استمر الحظر.

وسبق أن قال ريتشارد يو Richard Yu، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال المستهلكين في هواوي، خلال شهر مايو: إن نظام تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة قد يكون جاهزًا للأسواق خارج الصين في الربع الأول أو الثاني من عام 2020.