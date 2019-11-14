تكنولوجيا: مقطع فيديو ترويجي يستعرض تصميم ثقب الشاشة في هاتف Honor V30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مقطع فيديو تشويقي جديد من Honor سلطت الضوء من جديد على تصميم هاتفها المرتقب Honor V30 الذي ينطلق في 2 من نوفمبر بتصميم ثقب الشاشة.
ينطلق مؤتمر Honor في 26 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن V30 في الصين، ولقد نشرت العملاق الصيني هواوي مقطع فيديو تشويقي، مع عينات لصور ألتقطتها كاميرة هاتف V30، وفي فيديو ترويجي جديد إستعرضت الشركة تصميم الكاميرة الأمامية بشكل أوضح.
ويظهر هاتف Honor V30 بشكل واضح في الدقيقة 0:07، حيث يتميز الهاتف بإطارات نحيفة جداً، مع ثقب في الشاشة يضم اثنان من الكاميرات الأمامية، من جانب أخر يسلط الفيديو الترويجي الضوء على تقنية 5G في الهاتف.
يذكر أن الفيديو الترويجي يؤكد أيضاً على كاميرة ثلاثية في هاتف Honor V30، والذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، كما يأتي بمعالج Kirin 990، مع شاحن سريع بقدرة 40W.
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