تكنولوجيا: Ford تؤكد على علامة Mustang Mach-E التجارية لسيارتها الكهربائية القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Ford لكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية القادمة خلال الأسبوع المقبل، واليوم أكدت الشركة على العلامة التجارية لسيارتها التي تعرف ب Mustang Mach-E.

نشرت شركة فورد إعلانات تشويقية خلال الفترة الماضية لإصدارها المرتقب من السيارات الكهربائية، كما أشارت إلى أن سيارتها القادمة مستوحاة من سيارات Mustang، واليوم كشفت الشركة رسمياً عن العلامة التجارية الرسمية لهذا الإصدار.

أشارت شركة فورد خلال الفترة الماضية إلى أن سيارتها الكهربائية القادمة ستدعم 300 ميل في الساعة، إلا أن فورد لم تقدم مزيد من التفاصيل عن السيارة حتى الآن.

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واليوم تؤكد الشركة عن علامة Mustang Mach-E التجارية للسيارة، كما تأتي السيارة بشعار المهر الشهير مع عنوان Mustang،أيضاً أكدت فورد على خططها لفتح باب الحجز لسيارة Mach-E على موقع الشركة الرسمي Ford.com عقب إنتهاء الحدث.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للحجز بقيمة 500 دولار قابلة للإسترداد، كما تكشف الشركة عن نموذج سيارة Mustang Mach-E المحدود خلال فعاليات مؤتمر 17 من نوفمبر، أيضاً من المقرر أن يتم قبول الحجز في سوق الولايات المتحدة والسوق الأوروبي فقط.

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