سوق الهواتف الذكية في الصين يواصل التراجع ببطء في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأخير من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، فلا يزال سوق الهواتف الذكية الصيني في تراجع ولكنه بدأ على الأقل يُظهر علامات على الإنتعاش. الشحنات إنخفضت بنسبة 3.6 في المئة فقط مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو أداء أفضل بكثير مقارنة مع الربعين السابقين.

خلال الربع الثالث من هذا العام، بلغ إجمالي الشحنات 98.9 مليون وحدة، وكما جرت العادة دائمًا، فقد كانت شركة Huawei تقف وراء غالبية هذه الشحنات مما جعلها تواصل زعامتها للسوق الصيني. رفعت شركة Huawei حصتها السوقية في الصين إلى 42 في المئة، وزيادة شحناتها بنسبة 64.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

جاءت شركة Vivo في المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 18.3 في المئة، وتليها شركة Oppo بنسبة 16.6 في المئة، وشركة Xiaomi بنسبة 9.8 في المئة. وجاءت شركة آبل في المرتبة الخامسة حيث حققت نموًا بنسبة 5.6 في المئة على مستوى المبيعات مما جعلها تحصل على 8.1 في المئة من المبيعات.

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تعتقد شركة IDC أن تكنولوجيا 5G ستكون العامل والدافع الرئيسي لنمو السوق في الفصول القادمة، لا سيما بمجرد وصول هذه التكنولوجيا إلى الهواتف المتوسطة والإقتصادية.