خدمة +Disney تُبصم على بداية قوية وتكسر حاجز 10 ملايين مشترك منذ إطلاقها

فاطمة أيت طالب - دبي - مع وجود الكثير من خدمات بث الأفلام والمسلسلات في السوق اليوم، قد تعتقد أن العملاء يشعرون بالقلق عندما يتعلق الأمر بالتسجيل في خدمات البث الأخرى. حاليًا، دخلت شركة Disney إلى هذا السوق في وقت متأخر بعض الشيء، ولكن يبدو أنه على الرغم من تأخرها، إلا أنها تعمل على زيادة سرعة إستقطاب العملاء.

وفقا لشركة Disney، فهي تقول أنها تمكنت من حصد أكثر من 10 ملايين إشتراك في خدمة +Disney منذ إطلاق الخدمة قبل يومين تقريبًا. الآن، قبل أن تصف +Disney بملكة خدمات بث الأفلام والمسلسلات، فيجب الأخذ بعين الإعتبار أن الخدمة توفر فترة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام.

هذا يعني أن الإشتراك في خدمة +Disney لا يكلف العملاء أي شيء مما يعني بدوره أنه يمكنهم حتى إلغاء الإشتراك متى أرادوا. والسؤال الأكثر أهمية هو كم عدد العملاء الذين سيواصلون إستخدام الخدمة بمجرد إنتهاء الفترة التجريبية المجانية. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن خدمة +Disney تتمتع ببعض الأفضلية على الخدمات المنافسة مثل Netflix، فهي تُكلف 6.99 دولار أمريكي في الشهر، مما يجعلها أرخص قليلاً من خدمات بث الأفلام والمسلسلات الأخرى المتاحة في السوق اليوم.

Advertisements

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Disney قادرة على إقناع المزيد من المستخدمين بمواصلة الإشتراك في خدمتها الجديدة، ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن خدمة +Disney أبصمت على بداية رائعة جدًا.