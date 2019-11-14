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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق رحلة أبولو 12 إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانا رائدا الفضاء اللذين على متن السفينة بيت كونراد القائد وألان بين قائد وحدة القمر، فيما بقي رائد الفضاء ريتشارد جوردون، قائد وحدة القيادة، في وحدة القيادة ودار حول القمر بينما ذهب زملائه إلى السطح.
أبولو 12
وهبط رواد فضاء في منطقة قمرية تسمى "محيط العواصف"، وفيما انحرفت مهمة القمر السابقة أبولو 11، بعيدًا عن منطقة الهبوط المخطط لها، هبطت أبولو 12 بالقرب من هدفها.
وكان هذا الهدف الوصول إلى أداة هبوط آلية تسمى Surveyor 3، أراد العلماء أن ينظروا إلى Surveyor 3 لمعرفة مدى نجاح المركبة الفضائية على سطح القمر منذ هبوطها هناك قبل أكثر من عامين.
وأجرى رواد الفضاء من أبولو 12 عدة مهام خاصة بعلوم القمر، حيث التقط رواد الفضاء 75 رطلاً من صخور القمر، وكانت معظم الصخور من البازلت التي تشكلت من الحمم المنصهرة.
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