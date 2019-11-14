النسخة الأرقى من MacBook Pro الجديد ذو شاشة 16 إنش ستُكلفك 6099$

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة آبل بالإعلان عن نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro، وهو الحاسوب المحمول الذي جعلته شركة آبل مناسبًا قدر الإمكان للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى الكثير من القوة الحوسبية القابلة للحمل بسهولة. بعض هذه الميزات ” الإحترافية ” تشمل دعم ما يصل إلى 64GB من الذاكرة العشوائية، وأيضًا ما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة التخزينية SSD.

نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، ذاكرة تخزينية من نوع SSD وليس HDD، وإذا كنت قد بدأت في التعرق والتفكير في مدى تكلفة هذا الحاسوب المحمول، فقد أجرينا العمليات الحسابية نيابة عنك، ويبدو أن النسخة الأرقى من MacBook Pro ذو شاشة 16 إنش ستُكلفك ما يصل إلى 6099 دولار أمريكي، مما يجعلها أغلى قليلاً من النسخة الأساسية من Mac Pro والتي ستبدأ شركة آبل بشحنها في شهر ديسمبر المقبل للعملاء.

ما الذي ستحصل عليه مقابل 6099 دولار أمريكي؟ حسنًا، إستنادًا إلى الخيارات المتاحة على الموقع الرسمي لشركة آبل على الويب، فيمكنك الحصول على المعالج Intel Core i9 ذو الأنوية الثمانية بتردد 2.4GHz، وما يصل إلى 64GB من الذاكرة العشوائية 2666Hz DDR4.

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مقابل هذا السعر أنت تحصل أيضًا على معالج الرسوميات AMD Radeon Pro 5500M مع 8GB من الذاكرة العشوائية GDDR6، وما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة التخزينية SSD. لسنا متأكدين من هوية الأشخاص الذين قد يكونون مستعدين لإنفاق هذا القدر الكبير من المال على هذا الحاسوب المحمول، ولكن على الأقل الخيار متاح لأولئك الذين يمكنهم تبرير دفع هذا السعر مقابل هذا الحاسوب المحمول.