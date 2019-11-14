Honor تصدر الإعلانات الترويجية الأولى للهاتف Honor V30، وتؤكد لنا قدومه مع ثلاث كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor V30 في اليوم 26 من شهر نوفمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد نشرت شركة Honor بالفعل صورًا تؤكد لنا أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية مزدوجة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Honor كذلك الآن بنشر بعض الفيديوهات الترويجية للهاتف Honor V30، وهي الفيديوهات التي تروج فيها الشركة لحقيقة أن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع فلاش LED. وفي الفيديو الأول، وبالضبط في الدقيقة 0.06 يمكنك رؤية ساعة ذكية والتي قد تكون في الواقع هي Honor Magic Watch 2 التي حصلنا على بعض رسوماتها التخطيطية يوم أمس.

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عندما تم الإعلان عن الهاتف Honor V20، كان هذا الأخير هو أول هاتف ذكي مزود بثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الشاشة، وسيحتفظ الهاتف Honor V30 بهذا التصميم، ولكن الآن أصبح القطع بيضاويًا لإفساح المجال أمام كاميرتين. من المحتمل أن تظل شاشة LCD مسطحة نظرًا لأنه يمكن رؤية مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Honor بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor V30 في بداية الأسبوع الأخير من هذا الشهر، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.