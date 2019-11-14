ووردبريس تقدم للمدونين طريقة جديدة لتحقيق الدخل

اتخذت شركة ووردبريس WordPress، وهي أحد المزودين الرئيسيين للبنية التحتية للمدونات واستضافتها، خطوة نحو جعل التدوين أكثر استدامة من خلال السماح للمواقع بقبول المدفوعات المتكررة بسهولة، مثل الاشتراكات.

ويأتي ذلك بعد أطلقت مؤسسة ووردبريس النسخة 5.3 من نظام إدارة المحتوى CMS، الذي يعمل على أكثر من 30 في المئة من الويب، ويطلق على أحدث نسخة اسم كيرك Kirk، والتي تركز على تحسين تجربة المستخدم.

هذا ومن المفترض أن تكون الأداة متاحة لأي شخص لديه موقع يعمل بواسطة برمجية ووردبريس مدفوع الأجر والمواقع التي تستخدم مجموعة أدوات Jetpack الخاصة بالشركة.

وتدنت شعبية التدوين منذ ذروتها في العقد الأول من القرن، عندما كان بإمكان المدونين كسب ما يكفي من المال للعيش والحفاظ على الموقع يعمل.

وبالرغم من أن التدوين لم يمت بعد، فهو بحاجة إلى دعم لكي يبقى على قيد الحياة، وتشكل صعوبة كسب المال أحد أهم الأسباب وراء تراجعه.

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وتسعى ووردبريس إلى مساعدة مالكي مواقع الويب في الحصول على دخل مادي، حيث يعتمد الكثيرون على إيرادات الإعلانات، لكن إيرادات الإعلانات لا تكفي دائمًا لتلبية الاحتياجات المالية لأصحاب مواقع الويب.

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ويقول مارك أرمسترونج Mark Armstrong، مؤسس Longreads ومحرر في Automattic (الشركة الأم لشركة ووردبريس: تعتبر الأعمال التجارية الصغيرة ومنظور الاستدامة والاشتراكات والعضوية عنصرًا أساسيًا لتحقيق الدخل من موقعك في عام 2019، وخاصةً بالنسبة للناشرين الصغار.

وأضاف “لقد قدمنا ​​الكثير من الملاحظات من حيث الأشياء التي رأيناها، ولقد كانت لدينا عضوية واشتراك في Longreads منذ عام 2011، لذا، فإن لدينا خبرة في العمل مع العضويات والاشتراكات تمتد لحوالي ثماني سنوات”.

وتتمحور الفكرة حول بناء شيء بسيط يمكن دمجه بسهولة نسبية، بحيث يمكن للمواقع أن تبدأ على الفور في جمع الإيرادات من جماهيرها، وقال أرمسترونغ: إن النسخة الأولى من المنتج تم اختبارها لأول مرة في Longreads.

وبالرغم من ذلك، فإن المنتج الجديد يستنسخ بعض الوظائف، مثل مكون ووردبريس الإضافي الخاص بخدمة باي بال PayPal، لكنه يتناسب مع اتجاه أوسع لتمكين المبدعين من قبول المدفوعات وبناء المجتمعات بطرق سهلة.

ويعتقد أرمسترونغ أن ووردبريس تدعم جميع المنتجات الأخرى الموجودة ضمن نظامها الإيكولوجي، مثل Patreon و Memberful و WooCommerce، وتخدم هذه المنتجات حاجات مختلفة، وهي متاحة لجميع مدونات ووردبريس، وليس فقط تلك المدفوعة.

وأوضح المحرر في Automattic أن الخدمة التي يختارها الأشخاص تأتي وفقًا لما يحتاج إليه المستخدمون الفرديون، وأن ميزة المدفوعات المتكررة الجديدة تعتبر أمرًا جوهريًا بالنسبة لأي أعمال تجارية صغيرة.

وتسمح الميزة الجديدة بقبول المدفوعات الجارية من الزوار مباشرةً، وجدولة دفعات محددة مسبقًا تدفع بشكل تلقائي مع إمكانية إلغاء الاشتراك في أي وقت، وتقديم الاشتراكات المستمرة وعضوية الموقع والتبرعات الشهرية، ودمج الموقع مع خدمة Stripe لمعالجة المدفوعات وجمع الأموال.