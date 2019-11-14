HTC تطلق هاتف Desire 19s بسعر لا يتعدى 200 دولار

أعلنت شركة (إتش تي سي) HTC عن هاتفها الذكي (ديزاير 19إس) Desire 19s الذي يأتي بعد أقل من شهر من إعلانها عن هاتفها (إتش تي سي إكسودس 1إس) HTC Exodus 1s الداعم لتقنية (سلسلة الكتل) Blockchain ويعد نسخة أرخص ثمنًا من هاتفها الأسبق (إكسودس 1) Exodus 1.

وينتمي هاتف (ديزاير 19إس) إلى فئة الهواتف المنخفضة، وهو متاح حاليًا على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة في تايوان، وهو يأتي خلفًا لهاتف العام الماضي (ديزاير 12إس) Desire 12s.

ويقدم هاتف (إتش تي سي) الجديد – الذي يزن 170 جرامًا – شاشة ذات نتوء من نوع (آي بي إس) IPS بقياس 6.2 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي (ديزاير 19إس) على معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P22، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3,850 ميلي أمبيرًا/ساعة. أما فيما يتعلق بالكاميرات، فهو يقدم ثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للثانية مع إمكانية التصوير العريض بزاوية 118 درجة، أما الثالثة فهي لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل أيضًا مع فتحة عدسة f/2.2. وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن النتوء بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

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وبرمجيًا، يعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل مع واجهة المستخدم Sense UI الخاصة بشركة (إتش تي سي)، وهو يأتي مع حساس بصمة على ظهره.

ويتوفر هاتف (ديزاير 19إس) الجديد في تايوان باللونين الأسود، والأزرق، وذلك بسعر يعادل 195 دولارًا أمريكيًا، ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.