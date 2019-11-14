شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدينة ذكية تتمتع بـ100٪ من الاكتفاء الذاتى للغذاء والطاقة قريبا بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهندس معمارى يدعى ستيفانو بوى أرتشيتى عن خططه لإنشاء "مدينة غابات ذكية" جديدة فى كانكون تتمتع بنسبة 100٪ من الاكتفاء الذاتى للغذاء والطاقة.

صمم أرتشيتى، الذى يتخذ من ميلانو مقراً له، المدينة التى يمكن أن تستضيف 130،000 نسمة، بالإضافة إلى 7.5 مليون نبات على مساحة 557 هكتار من الأراضى، لتحقيق توازن مثالى بين مساحة المساحات الخضراء مثل الحدائق العامة والمبانى الخاصة، مما يعنى أنه يمكن امكانية امتصاص 116 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، ستضم النباتات البالغ عددها 7.5 مليون ، نحو 260 ألف شجرة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الشجيرات والشجيرات.

وسيكون من بين الميزات الرئيسية مركز الأبحاث، الذى يمكن أن يستضيف أقسام الجامعة والمنظمات الدولية والشركات العاملة فى مجال الاستدامة، وفى الوقت نفسه، سيتم نفى السيارات إلى أطراف المدينة، لصالح نظام النقل الكهربائى الداخلى.

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تشمل الميزات الرئيسية الأخرى حلقة من الألواح الشمسية والحقول الزراعية، مروية بواسطة قناة مائية متصلة بأنبوب بحرى تحت الماء.