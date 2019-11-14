شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: الهاكرز يمكنهم تصويرك أثناء مشاهدة المواد الاباحية وتهديدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف خبراء أمنيون برمجيات ضارة تستخدم لتصوير الأشخاص عبر كاميرات الويب الخاصة بهم أثناء مشاهدة المواد الإباحية، ثم يستخدم الهاكرز هذه الفيديوهات، ويهددون بإرسالها إلى عائلة المستخدم إذا لم يرسل لهم مبلغا محددا، وغالبًا ما يكون باستخدام عملة بيتكوين لا يمكن تعقبها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يهدد الهاكرز أيضا بإرسال تفاصيل مواقع الويب التي زارها المستخدم وأي شيء كتبه على الكمبيوتر، وفقًا للخبراء الأمنيين بشركة Proofpoint.

لكن يجب تثبيت البرنامج الضار، المسمى "PsiXBot" ، على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم حتى تعمل الخدعة، إذ يمكن تثبيته فقط على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Microsoft Windows.

غالبًا ما يتم تحميل البرنامج على جهاز كمبيوتر دون معرفة المستخدم، لكن يمكن تثبيته من خلال موقع ويب، أو عن طريق تنزيل فيديو أو ملف موسيقى أو برنامج خبيث.

وقال فيرنر تالميير خبير Proofpoint لصحيفة بيلد الألمانية: "PsiXBot موجود منذ عدة سنوات ولكن تمت إضافة قدرة جديدة تتيح للهاكرز التقاط الفيديو".

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