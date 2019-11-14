تكنولوجيا: تطبيق Google Maps يتكامل قريباً مع ترجمة جوجل لدعم ميزة الترجمة داخل التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البحث لإطلاق تحديث جديد لتطبيق خرائط جوجل تدعم فيه تكامل التطبيق مع ترجمة جوجل لتتيح ترجمة التصوص مباشرة داخل تطبيق الخرائط.

يمكن الآن لتطبيق خرائط جوجل أن يدعم المستخدمين بشكل أفضل أثناء الرحلات والتنقل، حيث يتكامل التطبيق مع خدمة الترجمة، ليدعم ترجمة النصوص إلى ترجمة صوتية مباشرة داخل خرائط جوجل.

ويمكن لهذا التحديث الجديد في تطبيق خرائط جوجل أن يدعم المستخدمين في الحصول على ترجمة مباشرة وسريعة دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات، أو الخروج في البداية من تطبيق الخرائط.

أيضاً يمكن للميزة الجديدة أن تدعم ترجمة النصوص الخاصة بعناوين المدن أو المواقع إلى اللغة المحلية للمدينة ونطق العنوان باللغة المحلية صوتياً، ويمكن تطبيق هذه الميزة من خلال النقر على زر المكبر الصوتي إلى جانب الزر الخاص بالمواقع أو العناوين، ليعمل التطبيق على إستخدام الترجمة والإعلان بها صوتياً.

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ومن المتوقع أن تعمل ترجمة جوجل على تحديد اللغة المحلية للمنطقة محور البحث بشكل تلقائي للنطق بها، إلى جانب دعم المستخدم بترجمة مباشرة للعناوين.

يذكر أن هذه الميزة ستتوفر في تطبيق خرائط جوجل على منصتي الأندوريد وiOS، على أن تدعم في البداية عدد 50 لغة، وتنطلق الميزة إلى المستخدمين هذا الشهر، كما تدعم مزيد من اللغات لاحقاً.

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