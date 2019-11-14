الفيسبوك تصحح الخلل الذي يقوم بتفعيل الكاميرا من دون علم المستخدم على أجهزة iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، تبين أن تطبيق الفيسبوك لمنصة iOS كان يعاني من خلل يؤدي إلى تشغيل الكاميرا في الخلفية دون علم المستخدم. بالنظر إلى أن هناك بالفعل العديد من النظريات التي تقول بأن الفيسبوك تتجسس على مستخدميها بإستخدام كاميرات وميكروفونات هواتفهم الذكية من أجل الإعلانات المستهدفة، فمن المؤكد أن هذا الخلل سيدفع الفيسبوك للتحرك سريعًا من أجل إصلاحه.

بالفعل، لقد تأكد لنا اليوم أن الفيسبوك قامت مساء يوم أمس بإصدار تحديث جديد لتطبيقها الرسمي على منصة iOS يقوم بإصلاح الخلل المذكور آنفًا. قيل أنه تم إرسال التحديث إلى شركة آبل للموافقة عليه يوم الثلاثاء الماضي، وبعد وقت قصير من الإبلاغ عن الخلل، تم إصدار التحديث مساء يوم أمس.

إذا كنت من مستخدمي iOS ولم تقم بعد بتحديث تطبيق الفيسبوك الخاص بك، فعليك القيام بذلك الآن. لسنا متأكدين مما إذا كان قد تم إرسال أي معلومات خلال تلك الفترة، ولكن تدعي الفيسبوك أن هذا مجرد خلل غير مقصود. أما وقد قلنا ذلك، فقد عانت الفيسبوك من العديد من الفضائح المتعلقة بالخصوصية في السنوات الأخيرة، لذلك كما قلنا سابقًا، فهذه المشكلة بالتأكيد لا تقدم لها أي مزايا. في الواقع، نحن نتخيل بأن الشركة ستتلقى المزيد من الإنتقادات من النقاد.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أننا ننصح جميع مستخدمي iOS الذين يستخدمون تطبيق الفيسبوك بتحديثه على الفور لأنه من شأن ذلك أن لا يقوم فقط بتعزيز خصوصيتهم، فمن شأنه أيضًا أن يحسن عمر البطارية.