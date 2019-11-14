الإعلان رسميًا عن الهاتف HTC Desire 19s مع ثلاث كاميرات في الخلف، وبسعر 195$

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، أعلنت شركة HTC عن أحدث هاتف ذكي لها يدعم تكنولوجيا البلوكشين والذي أُطلق عليه إسم HTC Exodus 1s، الآن قررت الشركة التايوانية إزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي آخر يُدعى HTC Desire 19s، ولكن هذا الأخير غير مزود بتقنية البلوكشين. هذا الهاتف الجديد متاح بالفعل الآن في تايوان وسيحل محل الهاتف HTC Desire 12s الذي تم إطلاقه في العام الماضي.

الهاتف HTC Desire 19s الجديد يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل. هذا الهاتف يضم كذلك ثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية علمًا أن الكاميرا الأساسية فيها تمتاز بدقة 13 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 5 ميغابكسل والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل.

هذا الهاتف يضم كذلك المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الهاتف HTC Desire 19s الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة HTC Sense UI الخاصة بشركة HTC، كما أنه يأتي مع بطارية بسعة 3850mAh تدعم الشحن بقوة 10W عبر منفذ USB Type-C. وتشمل المزايا الأخرى NFC ومنفذ السماعات 3.5mm.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم طرح الهاتف HTC Desire 19s الجديد في السوق التايواني باللون الأزرق والأسود، وبسعر 5990 دولار تايواني، وهو ما يُعادل 195 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. هذا الهاتف متاح بالفعل للبيع في تايوان ولكن ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.