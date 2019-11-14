شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تكشف عن نسخة مرصعة بالذهب من سماعات Airpods Pro بـ67 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صممت شركة "كافيار" الروسية نسخة من سماعات أبل اللاسلكية "إير بودز برو" مرصعة بالذهب، وعرضت الشركة السماعات الفاخرة التى يقدر ثمنها بـ67 ألف دولار تقريبا، كما يقدر وزنها أثقل بنسبة 75% مقارنة بالسماعات البلاستيكية وعيار الذهب 18 قيراطا، حسب سبوتنيك.

ولم تصنع الشركة سوى زوج واحد من هذه السماعات، وقالت الشركة: "إصدار كافيار الذهبى من إير بودز، هو المستوى الجديد من الإكسسوارات الحصرية التى تثير إعجابًا صادقًا، فهى استثنائية بالفعل ولا يتاح منها سوى نسخة واحدة".

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بالإضافة إلى النموذج الرئيسى، تنتج الشركة أيضًا خيارات "أبسط"، بتكلفة تتراوح من 1300 إلى 1600 دولار. والسماعات متوفرة بألوان مختلفة، وعلب شحنها مصنوعة من جلد بيثون أصيل أو تمساح.