شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تختبر مركبة إنزال استعدادا للانطلاق إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الصين مراقبين دوليين لاختبار مركبة إنزال ستنطلق إلى كوكب المريخ، ضمن سعى بكين لتحقيق المزيد من الإنجازات الفضائية، حسب سكاى نيوز.
وأجرى الاختبار، اليوم الخميس، فى موقع خارج العاصمة الصينية يحاكى الظروف على الكوكب الأحمر، حيث يبلغ حجم الجاذبية نحو الثلث مقارنة بالأرض.
وتخطط الصين لإطلاق المركبة إلى المريخ العام المقبل، لاستكشاف أجزاء من الكوكب بشكل تفصيلى.
وحقق برنامج الفضاء الصينى المزدهر إنجازا كبيرا على سطح القمر فى وقت سابق هذا العام، من خلال هبوط مسبار على الجانب البعيد الغامض من القمر.
وتطور البرنامج بشكل سريع، خاصة منذ قيامه بأول مهمة عام 2003، وسعى للتعاون مع وكالات فضاء فى أوروبا ودول أخرى.
جدير بالذكر حظرت الولايات المتحدة معظم التعاون مع الصين فى مجال الفضاء بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الصين تختبر مركبة إنزال استعدادا للانطلاق إلى المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.