شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تختبر مركبة إنزال استعدادا للانطلاق إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الصين مراقبين دوليين لاختبار مركبة إنزال ستنطلق إلى كوكب المريخ، ضمن سعى بكين لتحقيق المزيد من الإنجازات الفضائية، حسب سكاى نيوز.

وأجرى الاختبار، اليوم الخميس، فى موقع خارج العاصمة الصينية يحاكى الظروف على الكوكب الأحمر، حيث يبلغ حجم الجاذبية نحو الثلث مقارنة بالأرض.

وتخطط الصين لإطلاق المركبة إلى المريخ العام المقبل، لاستكشاف أجزاء من الكوكب بشكل تفصيلى.

Advertisements

وحقق برنامج الفضاء الصينى المزدهر إنجازا كبيرا على سطح القمر فى وقت سابق هذا العام، من خلال هبوط مسبار على الجانب البعيد الغامض من القمر.

وتطور البرنامج بشكل سريع، خاصة منذ قيامه بأول مهمة عام 2003، وسعى للتعاون مع وكالات فضاء فى أوروبا ودول أخرى.

جدير بالذكر حظرت الولايات المتحدة معظم التعاون مع الصين فى مجال الفضاء بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".