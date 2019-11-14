شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يحذف مئات الآلاف من المنشورات الإرهابية خلال الربع الأخير من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق إنستجرام عن حذف ملايين من المحتويات الضارة أو الخطيرة خلال الربع الأخير، بما فى ذلك مئات الآلاف من المنشورات التى تروج للإرهاب وتستغل الأطفال جنسيا.

فى الربع الثالث من عام 2019 اتخذ إنستجرام إجراءات ضد 753.700 منشورا يضم محتوى متعلقا بمشاكل الأطفال أو الاستغلال الجنسى للأطفال، و133.300 منشور يروج للدعاية الإرهابية، كما اتخذ إجراءات ضد 1.5 مليون منشور متعلق ببيع المخدرات أو الاتجار بها، و58600 منشور متعلق بالأسلحة النارية.

جدير بالذكر أن إنستجرام تعرض لانتقادات شديدة بسبب دوره فى استضافة المنشورات التى تروج للإيذاء الذاتى، وخلال الأشهر الستة الماضية، اتخذ إجراءات ضد أكثر من 1.6 مليون من المنشورات التى تحتوى على صور انتحارية.