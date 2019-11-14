- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع Flipkart إعلان تشويقي جديد لهاتف Realme 5s، يؤكد على قدرة البطارية 5000 mAh في الهاتف، كما يضم نتوء علوي للكاميرة الأمامية.
في صفحة Realme 5s على موقع Flipkart، تم التأكيد مؤخراً على أن الهاتف ينطلق رسمياً في 20 من نوفمبر، مع مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومن جديد جاءت تفاصيل أكثر حول قدرة البطارية وتصميم الهاتف.
ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة التي نشرت حول هاتف Realme 5s، أن يضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية في الشاشة، وهو نفس التصميم المميز لهاتف 5 Pro.
كما يأتي الملصق الترويجي الثاني الذي ظهر في صفحة Realme 5s على موقع Flipkart ليؤكد على أن الهاتف يضم بطارية بسعة 5000 mAh، كما يظهر الهاتف بظلال باللون الأزرق، وهو اللون الثاني من الإختيارات المقدمة للهاتف إلى جانب اللون الأحمر الذي ظهر في صور إعلانية أخرى.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يؤكد عل بطارية بقدرة 5000 mAh في هاتف Realme 5s لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.