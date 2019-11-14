شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يحتفل بذكرى لقائه الأول بزوجته بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك صورة تجمعه بزوجته "بريسيلا تشان"، عبر حسابه الرسمى على الشبكة الاجتماعية، للاحتفال بذكرى لقاءهما الأول.

وكتب زوكربيرج على الصورة: "منذ 16 عامًا، كان اليوم أحد أهم أيام حياتى، ذكرى مواعدة سعيدة".

جدير بالذكر أن الثنائى تزوج يوم 19 مايو 2012، بعد يوم واحد من إطلاق أسهم فيس بوك فى البورصة، كما احتفلوا فى نفس الحدث بتخرج تشان من كلية الطب، ورزقا بطفلتهما الأولى "ماكس" يوم 1 ديسمبر عام 2015، واحتفالا بهذه المناسبة قررا التبرع بنحو 99% من أسهمهما فى شركة فيس بوك، بما يعادل 45 مليار لمبادرة تشان زوكربيرج، وهى مؤسسة خيرية تهتم بشئون الصحة والتعليم.